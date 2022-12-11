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В Белгороде 34-летний мужчина ушёл из дома и пропал

Сегодня, 19:36
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
В Белгороде пропал мужчина
10 декабря Валентин Дудников ушёл из дома и не вернулся, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

10 декабря в Белгороде пропал Валентин Дудников. Мужчине 34 года. Он среднего роста (175 см), нормального телосложения. У Валентина голубые глаза и коротко подстриженные русые волосы.

Валентин Дудников был одет в белую рубашку, синие джинсы, чёрную с серым куртку с капюшоном, на ногах — белые кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112. Предлагаем вам сделать репост, это увеличит шансы волонтёров и белгородца.

В Белгороде пропал мужчина
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Дудников#Пропал человек#Мужчина#Лиза Алерт#Поисковый отряд#Волонтер
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