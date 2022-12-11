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Старые украшения на новогодней ёлке и Белгород без света: итоги воскресенья

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
11 декабря белгородцы обсуждали новости о долгожданном открытии новогодней ёлки, отказ от закупки новых украшений и отключение света на некоторых улицах Белгорода. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

У вас украшения прошлогодние!

Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков наконец-то рассказал, когда в Белгороде откроют новогоднюю ёлку. Выяснилось, что водить первые хороводы можно будет уже 17 декабря: в этот день Дед Мороз лично зажжёт праздничное дерево. Правда, игрушки на ёлке останутся прошлогодними — в правительстве региона решили не закупать новую партию украшений в этом году.

В Белгородской области отменили закупку новогодних украшений
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Новая жизнь во тьме. И ещё пара улиц

Сегодняшний выходной многим белгородцам подпортило отключение света: без электричества остались улицы Спортивная, Губкина, 60 лет Октября, а также микрорайоны Новая жизнь и Тальвег. Как сообщили в Белгородэнерго, отключение света было связано с локальным технологическим нарушением в сети. Починить всё обещали к 17 часам.

В Новой жизни и на нескольких улицах Белгорода пропал свет
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Ещё один белгородец погиб в зоне СВО

Стало известно, что 7 декабря в Белгородской области похоронили жителя села Большебыково Евгения Хантулина. Белгородец принимал участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине. Как сообщили его земляки, у мужчины имелись награды: медаль «За заслуги в борьбе с международным терроризмом» и медаль «За воинскую доблесть» первой степени. О его смерти сообщили земляки.

Служивший в Сирии белгородец погиб на Украине
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