Старые украшения на новогодней ёлке и Белгород без света: итоги воскресенья

Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков наконец-то рассказал, когда в Белгороде откроют новогоднюю ёлку. Выяснилось, что водить первые хороводы можно будет уже 17 декабря: в этот день Дед Мороз лично зажжёт праздничное дерево. Правда, игрушки на ёлке останутся прошлогодними — в правительстве региона решили не закупать новую партию украшений в этом году.
Сегодняшний выходной многим белгородцам подпортило отключение света: без электричества остались улицы Спортивная, Губкина, 60 лет Октября, а также микрорайоны Новая жизнь и Тальвег. Как сообщили в Белгородэнерго, отключение света было связано с локальным технологическим нарушением в сети. Починить всё обещали к 17 часам.
Стало известно, что 7 декабря в Белгородской области похоронили жителя села Большебыково Евгения Хантулина. Белгородец принимал участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине. Как сообщили его земляки, у мужчины имелись награды: медаль «За заслуги в борьбе с международным терроризмом» и медаль «За воинскую доблесть» первой степени. О его смерти сообщили земляки.