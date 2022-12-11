Старые украшения на новогодней ёлке и Белгород без света: итоги воскресенья

Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков наконец-то рассказал, когда в Белгороде откроют новогоднюю ёлку. Выяснилось, что водить первые хороводы можно будет уже 17 декабря: в этот день Дед Мороз лично зажжёт праздничное дерево. Правда, игрушки на ёлке останутся прошлогодними — в правительстве региона решили не закупать новую партию украшений в этом году.