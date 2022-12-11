СБУ создало фейк о передаче одесситом данных о расположениях ВСУ сотрудникам «Бел.Ру»

По заверениям СБУ, задержанный мужчина из Одессы якобы собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и передавал данные в ФСБ. Посредником при этом выступил некий завербованный ранее «представитель прокремлёвского информагентства „Бел.ru“, которое находится в Белгородской области России».
Общался мужчина с «представителкм прокремлёвского информагентства» через Telegram-канал, напоминающий по дизайну «ВКонтакте». Приводим предоставленную СБУ переписку с сохранённой авторской пунктуацией:
— И КАКЯТА ВОЕННАЯ ЧАСТЬ ЗА [данные скрыты] РАЙОН [данные скрыты] TAM [данные скрыты] ТАЛЧОК. В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ДВИГАЛИСЬ КОЛОНЫ НА К ПРАЗДНИКУ 7 НОЯБРЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА В ЦЕНТР ГОРОД И РЯДОМ [данные скрыты] И ВТОРАЯ [данные скрыты] B ЭТОМ РАЙОНЕ ВОЕННЫЕ УКРАИНЫ.
— Передадим, товарищ. Наши ребята не раз отрабатывали.
Дома у «товарища» также якобы обнаружили плакаты с советской символикой, портреты Маркса, Ленина, Сталина, Дзержинского, Зюганова, и, внезапно, Ельцина.
Редакция «Бел.Ру» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.