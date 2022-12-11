СБУ создало фейк о передаче одесситом данных о расположениях ВСУ сотрудникам «Бел.Ру»

Ряд украинских СМИ утверждает, что СБУ задержали в Одессе «вражеского агента», передававшего через посредника из «прокремлёвского издания „Бел.ru“» данные об украинских военных прямиком в ФСБ. Как Бел.Ру стало известно из собственных источников внутри редакции, это — фейк.

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