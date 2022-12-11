Мальчик с ДЦП из Белгородской области собирает гуманитарную помощь для военных

По её словам, инициатором сбора помощи стал сам Артём. Началось всё с того, что мальчик увидел в соцсетях, как местный волонтёр собирает гуманитарку. Подросток решил принять участие: вместе с мамой Артём собрал посылку из домашних закруток, картофеля, моркови, крупы и одежды. В сумку юный белгородец положил письма и нарисованные им открытки.