Мальчик с ДЦП из Белгородской области собирает гуманитарную помощь для военных

У Артёма Казакова из Корочи диагностировано ДЦП. Несмотря на недуг, подросток собирает гумпомощь для российских военных, рисует им открытки и всячески старается оказать поддержку. Об этом журналистам рассказала мама Артёма Надежда.
По её словам, инициатором сбора помощи стал сам Артём. Началось всё с того, что мальчик увидел в соцсетях, как местный волонтёр собирает гуманитарку. Подросток решил принять участие: вместе с мамой Артём собрал посылку из домашних закруток, картофеля, моркови, крупы и одежды. В сумку юный белгородец положил письма и нарисованные им открытки.
Вояки уже ко мне давно приезжают. То продукты, то лекарства отдаю. Мне их жалко — кто будет нашу страну защищать?
Артём Казаков
За три месяца семья Артёма отправила военным пять коробок с гумпомощью. В последнюю посылку вошли 70 домашних блинов, яблоки и пряники. В благодарность военные разрешили Артёму посидеть в их машине и примерить экипировку.
Ранее мы уже рассказывали об Артёме. Белгородец ведёт насыщенную жизнь и уже успел стать лауреатом творческих конкурсов. В своих произведениях юный писатель повествует достопримечательностях и животных. Последних Артём обожает: дома подросток ухаживает за гусями, утками, курами, индюками, перепелками, козами и, разумеется, котами и собаками.