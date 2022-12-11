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Мальчик с ДЦП из Белгородской области собирает гуманитарную помощь для военных

Сегодня, 09:37
Фото: скриншот из видео Readovka
Артём Казаков и его мама Надежда собирают для военных гумпомощь
Журналисты издания Readovka рассказали о 14-летнем Артёме Казакове из Белгородской области. Подросток вместе с мамой собирает гумпомощь для российских военных.

У Артёма Казакова из Корочи диагностировано ДЦП. Несмотря на недуг, подросток собирает гумпомощь для российских военных, рисует им открытки и всячески старается оказать поддержку. Об этом журналистам рассказала мама Артёма Надежда.

По её словам, инициатором сбора помощи стал сам Артём. Началось всё с того, что мальчик увидел в соцсетях, как местный волонтёр собирает гуманитарку. Подросток решил принять участие: вместе с мамой Артём собрал посылку из домашних закруток, картофеля, моркови, крупы и одежды. В сумку юный белгородец положил письма и нарисованные им открытки.

Вояки уже ко мне давно приезжают. То продукты, то лекарства отдаю. Мне их жалко — кто будет нашу страну защищать?
Артём Казаков

За три месяца семья Артёма отправила военным пять коробок с гумпомощью. В последнюю посылку вошли 70 домашних блинов, яблоки и пряники. В благодарность военные разрешили Артёму посидеть в их машине и примерить экипировку.

Ранее мы уже рассказывали об Артёме. Белгородец ведёт насыщенную жизнь и уже успел стать лауреатом творческих конкурсов. В своих произведениях юный писатель повествует достопримечательностях и животных. Последних Артём обожает: дома подросток ухаживает за гусями, утками, курами, индюками, перепелками, козами и, разумеется, котами и собаками.

Белгородский школьник с инвалидностью пишет колонки и спасает животных
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