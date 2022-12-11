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Белгородские дети смогут написать на «Почту Деда Мороза»

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
Белгородские дети смогут написать на «Почту Деда Мороза»
Об открытии новогодней почты для детей Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, новогодняя «Почта Деда Мороза» заработает после открытия праздничной ёлки на Соборной площади 17 декабря.

Наши главные жители, наши дети, смогут написать самые заветные желания, которые, я уверен, Дед Мороз исполнит.
Вячеслав Гладков

По мнению губернатора, в сложившейся ситуации должны радоваться как взрослые, так и дети. Глава региона подчеркнул, что отменять праздник, по его мнению, — это неправильно.

И хочу пожелать главного - чтобы победа в будущем наступающем году пришла, чтобы мы все вернулись к мирному счастливому развитию нашей страны. Уверен, что так и будет.
Вячеслав Гладков

Напомним, что новогоднюю ёлку в Белгороде откроют через неделю, 17 декабря. На торжественной церемонии праздничное дерево зажжёт лично Дед Мороз.

Новогоднюю ёлку в Белгороде откроют 17 декабря вместе с Дедом Морозом
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