В Севастополе поддержали идею создания теробороны по примеру Белгородской области

По данным источника, Махонин утверждает, что создание отрядов теробороны в Севастополе по примеру Белгородской области будет нелишним шагом. Общественник добавил, что создание отрядов из числа тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван Вооружёнными силами, но имеет желание помогать в рамках мероприятий спецоперации, а также обладает опытом, может благотворно сказаться на общественных настроениях.