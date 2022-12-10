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В Севастополе поддержали идею создания теробороны по примеру Белгородской области

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
Тероборона — это своеобразная мобилизация людей. Данное мнение высказал севастопольский ветеран боевых действий, общественник Олег Махонин изданию ForPost.
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СВО

По данным источника, Махонин утверждает, что создание отрядов теробороны в Севастополе по примеру Белгородской области будет нелишним шагом. Общественник добавил, что создание отрядов из числа тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван Вооружёнными силами, но имеет желание помогать в рамках мероприятий спецоперации, а также обладает опытом, может благотворно сказаться на общественных настроениях.

Ветеран боевых действий также отметил, что тероборона — это своеобразная мобилизация людей. Предложение о создании отрядов общественники и волонтёры в Севастополе выдвигали ещё пару месяцев назад.

Махонин добавил, что Белгородская область сейчас является горячей точкой. Поэтому вопрос создания там теробороны вполне логичен. В Севастополе, являющемся прифронтовым регионом, ситуация радикально иная, но тем не менее, говорит общественник, и в городе-герое своя самооборона лишней не будет.

Напомним, 6 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе создают территориальную оборону. В батальоны набирают тех, кто уже имеет боевой опыт и желание защищать область, но кто не годен к службе в войсках по состоянию здоровья или из-за возраста.

 

Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать
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#Кристина Семенчук#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Тероборона#Общественники#Севастополь
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