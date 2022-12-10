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В полиции раскрыли подробности массовой аварии на проспекте Б. Хмельницкого

Сегодня, 12:25
Фото: УМВД по Белгородской области
авария на Богданке в Белгороде
Вечером 9 декабря в ДТП с «Приорой», «Мерседесом» и «Маздой» пострадал водитель последней, сообщили в УМВД региона.

По предварительным данным органов, около 17:30 19-летний парень на Mercedes C 280 на проспекте Б. Хмельницкого не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX5, за рулём которой сидел 33-летний мужчина. Вторая иномарка после столкновения врезалась в «Ладу Приору», которой управляла 24-летняя девушка.

Несмотря на страшную картинку последствий аварии, обошлось без серьёзно пострадавших. За медицинской помощью обратился водитель «Мазды».

В это же время на Богданке произошло ещё одно ДТП: 18-летний водитель ВАЗ 211440 сбил на переходе без светофора 82-летнего мужчину. Около полудня в Белгороде 28-летняя девушка попала под грузовик Scania R240 и получила травмы.

В Прохоровском районе 52-летний мужчина ВАЗ 21074 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, а следом — ещё и с ВАЗ 2112, который стоял на обочине. Водитель «семёрки» получил травмы.

В Губкине днём водитель на иномарке врезался в опору ЛЭП. В Уразово на переходе сбили 53-летнего мужчину, а в селе Городище под Старым Осколом столкнулись две «Лады» — пострадали оба водителя.

аварии 10 декабряаварии 10 декабря
аварии 10 декабря
Фото: УМВД по Белгородской области
#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Массовая авария#Пострадавшие в ДТП
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