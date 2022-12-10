В полиции раскрыли подробности массовой аварии на проспекте Б. Хмельницкого

По предварительным данным органов, около 17:30 19-летний парень на Mercedes C 280 на проспекте Б. Хмельницкого не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX5, за рулём которой сидел 33-летний мужчина. Вторая иномарка после столкновения врезалась в «Ладу Приору», которой управляла 24-летняя девушка.