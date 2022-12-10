В полиции раскрыли подробности массовой аварии на проспекте Б. Хмельницкого

По предварительным данным органов, около 17:30 19-летний парень на Mercedes C 280 на проспекте Б. Хмельницкого не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX5, за рулём которой сидел 33-летний мужчина. Вторая иномарка после столкновения врезалась в «Ладу Приору», которой управляла 24-летняя девушка.
Несмотря на страшную картинку последствий аварии, обошлось без серьёзно пострадавших. За медицинской помощью обратился водитель «Мазды».
В это же время на Богданке произошло ещё одно ДТП: 18-летний водитель ВАЗ 211440 сбил на переходе без светофора 82-летнего мужчину. Около полудня в Белгороде 28-летняя девушка попала под грузовик Scania R240 и получила травмы.
В Прохоровском районе 52-летний мужчина ВАЗ 21074 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, а следом — ещё и с ВАЗ 2112, который стоял на обочине. Водитель «семёрки» получил травмы.
В Губкине днём водитель на иномарке врезался в опору ЛЭП. В Уразово на переходе сбили 53-летнего мужчину, а в селе Городище под Старым Осколом столкнулись две «Лады» — пострадали оба водителя.