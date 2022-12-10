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В Белгородской области готовы принять на работу 318 специалистов с ОВЗ

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Всего с начала года в регионе трудоустроили 497 человек с ограниченными возможностями здоровья. Из общего числа вакансий 28,8% предоставляют предприятия. Об этом сообщили в областном правительстве.

По информации минсоцзащиты, в Белгородской области с начала года трудоустроили 497 человек с ОВЗ. На работу готовы принять ещё 318 специалистов данной категории.

Из общего числа вакансий, которые предлагаются в 2022 году для данной категории граждан, 28,8% предоставляют предприятия, ведущие деятельность в сфере сельского хозяйства. Ещё 11,3% — учреждения образования, 10,8% — финансовые и страховые организации, 10,4% — обрабатывающие предприятия.

Остальные 10,2% предоставляют предприятия в сфере оптовой и розничной торговли, 9,5% — структуры, занимающиеся транспортировкой и хранением и 3,7% — организации, действующие в сфере энергообеспечения.

При трудоустройстве людей с ОВЗ им оказывается всесторонняя помощь. Например, сопровождение при поиске работы, создание оборудованных мест, выделение грантов на открытие собственного дела, а также содействие в получении новых профессиональных навыков и знаний.

Таким образом, с начала текущего года смогли найти работу 80% обратившихся в службу занятости граждан с ОВЗ. Этот на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Трудоустройство#ОВЗ#Инвалиды
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