В Белгородской области более 9000 жителей получают повышенную пенсию

Всего с начала года 837 белгородским пенсионерам насчитали прибавку к страховой части пенсии. С 1 июня её размер составляет более 7,2 тысяч рублей. Перерасчёт происходит автоматически. Двойной размер выплат начисляется уже на следующий месяц после достижения человеком 80-летнего возраста.
Однако есть случаи, когда повышенная пенсия не начисляется. На увеличение пенсии не могут рассчитывать белгородцы, которые достигли возраста 80 лет и которые получают социальную пенсию. Пособие также не удваивается у инвалидов I группы, потому они уже получают фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста.
Надбавка не положена, если 80-летний пенсионер получает пенсию по потере кормильца. Но в данном случае он может переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости, если она будет выше после перерасчёта.
В правительстве добавили, что вне зависимости от вида получаемой пенсии, за пенсионерами старше 80 лет можно закрепить человека по уходу. В этом случае к пенсии пожилого гражданина ежемесячно будет начисляться ещё по 1200 рублей. Платить человеку по уходу пенсионер будет сам.
Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление на сайте ПФР, на портале «Госуслуг» или в клиентской службе ПФР.