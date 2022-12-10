В Белгородской области более 9000 жителей получают повышенную пенсию

Однако есть случаи, когда повышенная пенсия не начисляется. На увеличение пенсии не могут рассчитывать белгородцы, которые достигли возраста 80 лет и которые получают социальную пенсию. Пособие также не удваивается у инвалидов I группы, потому они уже получают фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста.