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Укрытия Старого Оскола опубликовали на карте в интернете

Сегодня, 07:49
Фото: Яндекс.Карты
карта укрытий Старого Оскола
Места, где можно укрыться в случае опасности, разместили на интерактивной карте Старооскольского округа в интернете.

Схему опубликовали в общем доступе на сайте. Глава муниципалитета Андрей Чесноков написал об этом в своём телеграм-канале. Чиновник попросил земляков ознакомиться с ресурсом и сохранить ссылку.

Помещения под бомбоубежища определены в подвалах вузов ,училищ, школ, детских садов и многоквартирных домов. Переждать чрезвычайную ситуацию в случае необходимости власти предлагают также в подземных паркингах торговых центов и хозпространствах магазинов. Оборудованы места на случай опасности также и в подвальных площадях фитнес-центров, подземных переходов.

В частном секторе не так давно построенных  кварталов города таких точек единицы. В основном укрытия открыли в городском пространстве с многоэтажной застройкой, во всех частях Старого Оскола.

Ранее мы писали, что из-за конструктивных особенностей строений, не все помещения подходят под бомбоубежища. Карта будет дополняться новыми адресами регулярно. Работу по ее обновлению ведется в округе постоянно.   

«Все точки на карте были предварительно осмотрены и одобрены комиссией управления по ГО и ЧС»,- пояснил глава Старооскольской территории Андрей Чесноков.

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