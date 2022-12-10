карта укрытий Старого Оскола

Схему опубликовали в общем доступе на сайте. Глава муниципалитета Андрей Чесноков написал об этом в своём телеграм-канале. Чиновник попросил земляков ознакомиться с ресурсом и сохранить ссылку.
Помещения под бомбоубежища определены в подвалах вузов ,училищ, школ, детских садов и многоквартирных домов. Переждать чрезвычайную ситуацию в случае необходимости власти предлагают также в подземных паркингах торговых центов и хозпространствах магазинов. Оборудованы места на случай опасности также и в подвальных площадях фитнес-центров, подземных переходов.
В частном секторе не так давно построенных кварталов города таких точек единицы. В основном укрытия открыли в городском пространстве с многоэтажной застройкой, во всех частях Старого Оскола.
Ранее мы писали, что из-за конструктивных особенностей строений, не все помещения подходят под бомбоубежища. Карта будет дополняться новыми адресами регулярно. Работу по ее обновлению ведется в округе постоянно.
«Все точки на карте были предварительно осмотрены и одобрены комиссией управления по ГО и ЧС»,- пояснил глава Старооскольской территории Андрей Чесноков.