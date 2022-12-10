карта укрытий Старого Оскола

Помещения под бомбоубежища определены в подвалах вузов ,училищ, школ, детских садов и многоквартирных домов. Переждать чрезвычайную ситуацию в случае необходимости власти предлагают также в подземных паркингах торговых центов и хозпространствах магазинов. Оборудованы места на случай опасности также и в подвальных площадях фитнес-центров, подземных переходов.