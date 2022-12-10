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Украинский флаг на крыше белгородского дома оказался профлистами

Сегодня, 18:02
Профлисты установлены на крыше дома уже 20 лет.

В соцсетях начала распространяться фотография с украинским флагом на крыше одного из жилых домов Белгорода. На необычную покраску обратили внимание обеспокоенные жители и попросили разобраться в ситуации.

Чуть позже проверку провели и оказалось, что на крыше размещён не украинский флаг, а кровельные профлисты. Владелец дома 20 лет назад менял крышу и положил профлисты жёлтого и голубого цветов. Сейчас мужчина уже пожилой.

Напомним, что в конце ноября белгородцы жаловались на цвета украинского флага на балконе белгородского многоэтажного дома. В тот раз проблему решили и флаг с балкона убрали.

В Белгороде силовики нашли владельца украинского флага на балконе дома
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#Александра Склярова#Город#Операция на Украине#Белгород#Украинский флаг
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