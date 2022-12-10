Украинский флаг на крыше белгородского дома оказался профлистами

В соцсетях начала распространяться фотография с украинским флагом на крыше одного из жилых домов Белгорода. На необычную покраску обратили внимание обеспокоенные жители и попросили разобраться в ситуации.
Чуть позже проверку провели и оказалось, что на крыше размещён не украинский флаг, а кровельные профлисты. Владелец дома 20 лет назад менял крышу и положил профлисты жёлтого и голубого цветов. Сейчас мужчина уже пожилой.
Напомним, что в конце ноября белгородцы жаловались на цвета украинского флага на балконе белгородского многоэтажного дома. В тот раз проблему решили и флаг с балкона убрали.