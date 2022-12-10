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С начала обстрелов в Белгородской области восстановили 1 500 жилых домов

Сегодня, 04:37
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
О количестве повреждённых домов в соцсетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях, что с начала года из-за обстрелов в регионе было повреждено 1 500 жилых домов. Большую часть из них уже восстановили.

Например, в селе Никольское Белгородского района от обстрела пострадало 68 домов, 65 восстановлено. В двух жилых домах фасадные работы перенесены на весну, потому что невозможно качественно выполнить эти работы сейчас, а строительство полностью разрушенного дома мы тоже начнём весной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что с начала военной спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. В большинстве случаев снаряды или осколки попадали в жилые дома белгородев, живущих в приграничных с Украиной территориях.

Но также встречались случаи, когда был обстрелян Белгород. Например, 13 октября в городе сработала система ПВО. По словам экс-мэра Антона Иванова, после этого в районе на дом на улице Губкина, 42г упал неопознанный объект.

В пострадавшем от снаряда доме на Губкина восстанавливают 21 квартиру
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Поврежденные дома
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