С начала обстрелов в Белгородской области восстановили 1 500 жилых домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях, что с начала года из-за обстрелов в регионе было повреждено 1 500 жилых домов. Большую часть из них уже восстановили.
Например, в селе Никольское Белгородского района от обстрела пострадало 68 домов, 65 восстановлено. В двух жилых домах фасадные работы перенесены на весну, потому что невозможно качественно выполнить эти работы сейчас, а строительство полностью разрушенного дома мы тоже начнём весной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что с начала военной спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. В большинстве случаев снаряды или осколки попадали в жилые дома белгородев, живущих в приграничных с Украиной территориях.
Но также встречались случаи, когда был обстрелян Белгород. Например, 13 октября в городе сработала система ПВО. По словам экс-мэра Антона Иванова, после этого в районе на дом на улице Губкина, 42г упал неопознанный объект.