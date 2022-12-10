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Проект зоны отдыха на месте химзавода в Шебекино может получить федеральную помощь

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
Белгородская область уже подала заявку в Минстрой. Итоги подведут в конце декабря. Об этом рассказал глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Во время прямого эфира у руководителя муниципалитета поинтересовались о судьбе проекта ревитализации площадки химзавода в Шебекино. Он отметил, что вопрос решится в декабре текущего года. Жданов напомнил, что администрация горокруга долгое время собирала пожелания от жителей о том, что именно должно появиться на территории завода.

Предварительно мы в Минстрой подали заявку. Сегодня могу сказать, что первый этап она прошла. А в конце декабря Минстрой будет уже подводить итоги. После того как огласят результаты конкурса, мы будем понимать, прошли мы или нет. От этого и будет зависеть реализация данного проекта в 2023 году. Очень надеемся, что нашу с вами заявку поддержат. И мы наконец‑то в центре нашего города сделаем прекрасную зону отдыха для наших горожан.
Владимир Жданов

Если федеральные средства удастся получить, в Шебекино на месте химзавода появится современная зона отдыха.

Справка. Шебекинский химзавод начали строить в 1948 году на месте разрушенного сахарного завода. Там было установлено трофейное оборудование из Германии. В 1953 году предприятие начало работать на полную мощность.

Завод производил синтетическое сырье для изготовления мыла, моющих средств, каучука и парфюмерии, а также сами стиральные порошки.

 

 

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#Город#Шебекино#Владимир Жданов#Шебекинский химзавод#Средства#Зона отдыха#Кристина Семенчук
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