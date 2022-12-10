Проект зоны отдыха на месте химзавода в Шебекино может получить федеральную помощь

Во время прямого эфира у руководителя муниципалитета поинтересовались о судьбе проекта ревитализации площадки химзавода в Шебекино. Он отметил, что вопрос решится в декабре текущего года. Жданов напомнил, что администрация горокруга долгое время собирала пожелания от жителей о том, что именно должно появиться на территории завода.