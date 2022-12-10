Памп-трек Шрёдингера по-белгородски: он есть, но откроют позже

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов заверил белгородцев, что памп-трек уже построен. В декабре на территории памп-трека планируют выполнить освещение, установить скамейки и урны. А озеленением займутся уже на следующий год. Откроют его, как только погода позволит это сделать.