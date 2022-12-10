Памп-трек Шрёдингера по-белгородски: он есть, но откроют позже

Жителям Белгорода обещали рядом со скейт-парком у «Ледовой арены» появление памп-трека. 9 декабря один из местных жителей поинтересовался у главы Белгорода — когда откроют памп-трек?
Последние сроки открытия были до декабря. Но, судя по всему, ещё сдвигается открытие.
Владимир, житель Белгорода
Врио мэра Белгорода Валентин Демидов заверил белгородцев, что памп-трек уже построен. В декабре на территории памп-трека планируют выполнить освещение, установить скамейки и урны. А озеленением займутся уже на следующий год. Откроют его, как только погода позволит это сделать.