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Памп-трек Шрёдингера по-белгородски: он есть, но откроют позже

Сегодня, 22:01
Фото: Соцсети экс-мэра Антона Иванова

Глава Белгорода заявил о готовности памп-трека

Памп-трек за 1 млн рублей готов, но откроют его только после благоустройства территории. Валентин Демидов пока не может назвать точную дату.

Жителям Белгорода обещали рядом со скейт-парком у «Ледовой арены» появление памп-трека. 9 декабря один из местных жителей поинтересовался у главы Белгорода — когда откроют памп-трек?

Последние сроки открытия были до декабря. Но, судя по всему, ещё сдвигается открытие.
Владимир, житель Белгорода

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов заверил белгородцев, что памп-трек уже построен. В декабре на территории памп-трека планируют выполнить освещение, установить скамейки и урны. А озеленением займутся уже на следующий год. Откроют его, как только погода позволит это сделать.

В Белгороде появится памп-трек за 1 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Город#Памп-трек#Благоустройство#Молодежь#Спорт
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