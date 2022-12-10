Надпись «кино» и зловонные запахи: как выглядит один из подвалов-укрытий в Белгороде

Как рассказала читательница «Бел.Ру», возле подъезда № 2 в доме № 13 по ул. Привольная в Белгороде появилась надпись «укрытие». Спустившись вниз, люди сделали фото, на которых видно, что находиться в данном подвале просто невозможно.
Доски положены на текущую канализацию. Зловонные запахи даже в подъезде!
Алла
Читательница добавила, что за ремонт канализации ответственность несёт компания «ПСК». Но в течение трёх месяцев организация не предпринимает никаких действий для устранения ситуации.
Напомним, интерактивную карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября. В Валуйском горокруге также 30 ноября появилась собственная интерактивная карта. Картой укрытий от обстрелов поделился и глава Шебекинского горокруга.