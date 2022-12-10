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Надпись «кино» и зловонные запахи: как выглядит один из подвалов-укрытий в Белгороде

Сегодня, 09:02
Фото: Bel.ru

Жители Белгорода пожаловались на состояние подвала-укрытия

На ужасное состояние подвала, который предназначен для укрытия, «Бел.Ру» пожаловались читатели. По их словам, зловонные запахи уже стоят в подъезде.

Как рассказала читательница «Бел.Ру», возле подъезда № 2 в доме № 13 по ул. Привольная в Белгороде появилась надпись «укрытие». Спустившись вниз, люди сделали фото, на которых видно, что находиться в данном подвале просто невозможно.

Доски положены на текущую канализацию. Зловонные запахи даже в подъезде!
Алла
Подвал-укрытие на улице Привольная в БелгородеПодвал-укрытие на улице Привольная в Белгороде
Подвал-укрытие на улице Привольная в Белгороде
Фото: Bel.ru

Читательница добавила, что за ремонт канализации ответственность несёт компания «ПСК». Но в течение трёх месяцев организация не предпринимает никаких действий для устранения ситуации.

Напомним, интерактивную карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября. В Валуйском горокруге также 30 ноября появилась собственная интерактивная карта.  Картой укрытий от обстрелов поделился и глава Шебекинского горокруга.

 

Укрытия Старого Оскола опубликовали на карте в интернете
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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#Затопление подвала#ПСК
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