Надпись «кино» и зловонные запахи: как выглядит один из подвалов-укрытий в Белгороде

Как рассказала читательница «Бел.Ру», возле подъезда № 2 в доме № 13 по ул. Привольная в Белгороде появилась надпись «укрытие». Спустившись вниз, люди сделали фото, на которых видно, что находиться в данном подвале просто невозможно.