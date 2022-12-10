На ж/д вокзале Старого Оскола строят новый путь

Ретромаршрут откроют до Прохоровки. Об этом объявили ранее, в день освящения новой часовни у железнодорожного вокзала Старого Оскола. Она носит имя Архангела Михаила и возвели ее в честь памяти строителей железной дороги Старый Оскол — Сараевка — Ржава.
О совместном проект правительства Белгородской области и Юго-Восточной железной дороги, приуроченный к подготовке празднования 80-й годовщины победы в Курской битве,мы писали в середине ноября.
По узкоколейке запустят состав, в голове которого паровоз серии 9 П. Музейный экспонат еще недавно стоял в локомотивном депо, а сегодня его реставрируют. Первыми пассажирами по малой «железке» станут школьники. А в здании местного ж/д вокзала со временем откроют исторический музей.