На ж/д вокзале Старого Оскола строят новый путь

По узкоколейке запустят состав, в голове которого паровоз серии 9 П. Музейный экспонат еще недавно стоял в локомотивном депо, а сегодня его реставрируют. Первыми пассажирами по малой «железке» станут школьники. А в здании местного ж/д вокзала со временем откроют исторический музей.