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На ж/д вокзале Старого Оскола строят новый путь

Сегодня, 12:05
Фото: "Публичный Старый Оскол" в ВК
Колею прокладывают для ретро-поезда. Музей на колесах начнет работать в муниципалитете в День освобождения Старооскольской территории от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Эта дата отмечается в регионе 5 февраля.

Ретромаршрут откроют до Прохоровки. Об этом объявили  ранее, в день освящения новой часовни у железнодорожного вокзала Старого Оскола. Она носит имя Архангела Михаила и возвели ее  в честь памяти строителей железной дороги Старый Оскол — Сараевка — Ржава.

О совместном  проект правительства Белгородской области и Юго-Восточной железной дороги, приуроченный к подготовке празднования 80-й годовщины победы в Курской битве,мы писали в середине ноября.

По узкоколейке запустят состав, в голове которого паровоз серии 9 П. Музейный экспонат еще недавно стоял  в локомотивном депо, а сегодня его реставрируют. Первыми пассажирами  по малой «железке» станут школьники. А в здании местного ж/д вокзала со временем откроют исторический музей.

Укрытия Старого Оскола опубликовали на карте в интернете
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#Татьяна Панарина#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Ж/д вокзал#Новые пути#Музей
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