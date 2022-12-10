На интерактивную карту укрытий в Белгороде нанесли 720 домов и 62 хозсубъекта

Как сообщил чиновник, на сегодняшний день в Белгороде создали правовой механизм, согласно которому ответственность за доступ и содержание укрытий закрепляется за балансодержателями. Также Демидов добавил, что все помещения проверили, они соответствуют параметрам укрытия.