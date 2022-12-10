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На интерактивную карту укрытий в Белгороде нанесли 720 домов и 62 хозсубъекта

Сегодня, 12:48
Фото: Телеграм-канал Валентина Демидова
Работа над системой укрытий в областном центре завершается. Об этом сообщил врио мэра Валентин Демидов. Ответственные откроют укрытия по сигналу МЧС.

Как сообщил чиновник, на сегодняшний день в Белгороде создали правовой механизм, согласно которому ответственность за доступ и содержание укрытий закрепляется за балансодержателями. Также Демидов добавил, что все помещения проверили, они соответствуют параметрам укрытия.

Подписаны акты. Приказами назначены люди, которые в случае необходимости помещения откроют. С ними проводится инструктаж. Отработан алгоритм взаимодействия с МЧС, идёт проверка систем оповещения.
Валентин Демидов

На сегодняшний день на интерактивную карту нанесли 720 домов и 62 хозсубъекта. Почти на 700 объектах уже есть указатели и таблички. Сотрудники управ продолжают работу. Они заполняют нужные данные — адрес, место хранения дежурных ключей, телефон.

Почему везде номер 112. Специалисты ЕДДС владеют всей информацией и готовы ответить на вопросы. А ключи от укрытий жители могут взять в УК, сделать дубликаты. Но необходимости в этом нет. Ответственные откроют укрытия по сигналу МЧС.
Валентин Демидов

Напомним, жители дома № 13 по ул. Привольная в областном центре пожаловались на ужасное состояние подвала, который предназначен для укрытия.

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