На интерактивную карту укрытий в Белгороде нанесли 720 домов и 62 хозсубъекта

Как сообщил чиновник, на сегодняшний день в Белгороде создали правовой механизм, согласно которому ответственность за доступ и содержание укрытий закрепляется за балансодержателями. Также Демидов добавил, что все помещения проверили, они соответствуют параметрам укрытия.
Подписаны акты. Приказами назначены люди, которые в случае необходимости помещения откроют. С ними проводится инструктаж. Отработан алгоритм взаимодействия с МЧС, идёт проверка систем оповещения.
Валентин Демидов
На сегодняшний день на интерактивную карту нанесли 720 домов и 62 хозсубъекта. Почти на 700 объектах уже есть указатели и таблички. Сотрудники управ продолжают работу. Они заполняют нужные данные — адрес, место хранения дежурных ключей, телефон.
Почему везде номер 112. Специалисты ЕДДС владеют всей информацией и готовы ответить на вопросы. А ключи от укрытий жители могут взять в УК, сделать дубликаты. Но необходимости в этом нет. Ответственные откроют укрытия по сигналу МЧС.
Валентин Демидов
Напомним, жители дома № 13 по ул. Привольная в областном центре пожаловались на ужасное состояние подвала, который предназначен для укрытия.