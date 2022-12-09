Жителей белгородского приграничья вновь попросили уйти в укрытия

Часть шебекинцев решили уехать подальше от границы. Некоторые из них рассчитывают на компенсацию за съём жилья. Однако их надежды не оправдались. Как сообщил глава горокруга Владимир Жданов, компенсацию могут получить только жители Середы, в которой введён режим ЧС.