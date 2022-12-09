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Жителей белгородского приграничья вновь попросили уйти в укрытия

Сегодня, 13:37
Фото: Яндекс. Карты
СМС с предупреждениями об обстреле получили жители хутора Панков. Подробностей с места событий пока не было.
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Обстрел

Жители приграничного хутора Панков в Шебекинском горокруге получили СМС-сообщения с предупреждением об обстреле. Людей просят уйти в укрытие.

Подробностей с места пока нет. Отметим, что жители Шебекинского горокруга с начала недели почти каждый день получают СМС об обстреле.

Часть шебекинцев решили уехать подальше от границы. Некоторые из них рассчитывают на компенсацию за съём жилья. Однако их надежды не оправдались. Как сообщил глава горокруга Владимир Жданов, компенсацию могут получить только жители Середы, в которой введён режим ЧС.

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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Хутор Панков#Смс#Укрытие#Инна Рогова
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