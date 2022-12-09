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Все вы совершаете подвиг: Гладков поздравил белгородцев с Днём Героев Отечества

Сегодня, 04:09
Фото: страница Геннадия Бондарева в ВК
В Белгородской области родились и жили 207 Героев СССР, 25 кавалеров ордена Славы, десять Героев России.

9 декабря отмечается День Героев Отечества. Вячеслав Гладков отметил, что в нынешнее время все жители Белгородской области — герои.

Те, которые помогают раненым, помогают военнослужащим, которые, находясь на своих рабочих местах, зачастую под обстрелами, не дрогнули, выстояли, сеете хлеб, обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны, добываете металл, которым бьем врага, защищаем нашу родину, — все вы герои! И время покажет, ещё наши потомки оценят ваши героические подвиги в защиту нашей Родины.
Вячеслав Гладков

В пример губернатор привёл майора Александра Ананичева, который геройски погиб при выполнении задания на спецоперации на Украине, и Екатерину Иванову, которая спасала раненых и сама получила ранение.

 

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#Евгений Грицков#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#День героев отечества#Белгородцы#Обращение губернатора
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