Воробьев проверил ход реконструкции дороги в городе Жуковский

По сообщению издания, Андрей Воробьев рассказал, что жители Жуковского сами просили расширить проезжую часть дороги и сделать ее более безопасной и комфортной. Им очень трудно добираться до ближайшего Раменского — дорога занимает около двух часов. А чтобы добраться до Москвы, приходится тратить на дорогу порядка трех часов. После реконструкции время проезда по улице Туполева сократится до десяти минут, а от центра Раменского до трассы М-5 «Урал» и аэропорта в Жуковском можно будет добраться примерно за пятнадцать минут. На данном участке не будет светофоров. Об этом информирует rg.ru.
До реконструкции дорога была двухполосной. После завершения работ на ней будет четыре — шесть полос, а также современное освещение и тоннель под площадью Громова, который станет частью двухуровневой развязки и обеспечит свободный проезд транзитного транспорта в сторону Раменского или из него. Для пешеходов построят безопасные переходы, которые будут комфортными в том числе для маломобильных граждан. После реконструкции больше четырехсот тысяч жителей Московской области почувствуют изменения. Реконструкция проводится на участке протяженностью 2,7 километра с учетом тоннеля, длина которого семьсот двенадцать метров. Перспективная интенсивность движения на данном участке будет составлять в сутки около пятидесяти тысяч автомобилей, а скорость движения — 70 километров в час.
Началась реконструкция данного участка в 2018 году и работы завершатся уже до конца текущего года — строительная готовность объекта составляет девяносто пять процентов. Дорога станет продолжением подъездного пути от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который построили в 2016 году.
Реконструкцией занимаются двести двадцать человек, к работе привлечено тридцать восемь единиц техники. В тоннеле на проезжей части уже уложено дорожное покрытие, и рабочие начали наносить разметку. По словам директора по управлению проектами инфраструктурного строительства компании — генерального подрядчика АО «Стройтрансгаз» Петра Пономарева, на данный момент специалисты проводят работы по пусконаладке инженерного оборудования.
Отмечается, что в Московской области осуществляется строительство пятидесяти дорожных объектов, включая четырнадцать федерального значения.
«Это и М-12 „Москва — Казань“, это и обход Октябрьского, М-5 „Урал“, это и участок Ярославского шоссе в Мытищах, и в рамках концессионного соглашения строительство Мытищинской хорды. Мы ни один проект не остановили. Более того, сдаем их где-то досрочно, где-то в срок. Северный обход Лобни и Лобненское шоссе тоже сдаем в двадцатых числах декабря», — сказал Воробьев.