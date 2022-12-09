Воробьев проверил ход реконструкции дороги в городе Жуковский

До реконструкции дорога была двухполосной. После завершения работ на ней будет четыре — шесть полос, а также современное освещение и тоннель под площадью Громова, который станет частью двухуровневой развязки и обеспечит свободный проезд транзитного транспорта в сторону Раменского или из него. Для пешеходов построят безопасные переходы, которые будут комфортными в том числе для маломобильных граждан. После реконструкции больше четырехсот тысяч жителей Московской области почувствуют изменения. Реконструкция проводится на участке протяженностью 2,7 километра с учетом тоннеля, длина которого семьсот двенадцать метров. Перспективная интенсивность движения на данном участке будет составлять в сутки около пятидесяти тысяч автомобилей, а скорость движения — 70 километров в час.