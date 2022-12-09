ВКонтакте представила продуктовые итоги рекордного 2022 года

Каждый год ВКонтакте показывает устойчивый рост и надёжно закрепляется на первой позиции в России среди всех социальных сетей. 2022 год в этом смысле превзошёл все ожидания, наша аудитория превысила 100 млн активных пользователей в месяц и показала исключительную активность и вовлечённость. ВКонтакте стала лидером среди соцсетей и мессенджеров по среднему времени посещения пользователями в стране, лидирующей платформой по количеству публикаций и авторов, VK Видео бьёт рекорды по просмотрам, VK Звонки названы лучшим решением для видеоконференций на iOS и Android, VK Клипы — лидер среди российских сервисов коротких видеороликов. Мы гордимся этими результатами, благодарим наших пользователей за выбор и, более того, ещё представим в этом году сразу несколько громких продуктов.