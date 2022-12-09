ВК «Белогорье» продолжит тренировки в Белгороде

Гендиректор команды «Белогорье» Сергей Тетюхин рассказал о намеченных до конца года планах. Все матчи сезона будут сыграны в гостях. Следующая игра у команды состоится 11 декабря в Кемерово против местной команды «Кузбасс».
Тетюхин признался, что постоянные игры на выезде усложняют жизнь. Тем не менее команда продолжит тренироваться в Белгороде, планов на переезд нет.
На вопрос, опасно ли тренироваться в городе, Сергей Тетюхин ответил, что жизнь в областном центре продолжается. Волейболисты, пока позволяет обстановка, будут до последнего находиться в городе.
В десятом туре чемпионата России по волейболу «Белогорье» опередили «Динамо-ЛО» из Ленинградской области после упорной борьбы. Победа стала первой после четырёх поражений в матчах с лидерами чемпионата.