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ВК «Белогорье» продолжит тренировки в Белгороде

Сегодня, 15:28
Фото: 1MI
Гендиректор белгородской волейбольной команды Сергей Тетюхин рассказал , что спортсмены не планируют переезжать в другой город. Тренировки будут проходить в Белгороде, а все оставшиеся матчи сезона ВК проведёт на выезде, сообщает ТАСС.

Гендиректор команды «Белогорье» Сергей Тетюхин рассказал о намеченных до конца года планах. Все матчи сезона будут сыграны в гостях. Следующая игра у команды состоится 11 декабря в Кемерово против местной команды «Кузбасс».

Тетюхин признался, что постоянные игры на выезде усложняют жизнь. Тем не менее команда продолжит тренироваться в Белгороде, планов на переезд нет.

На вопрос, опасно ли тренироваться в городе, Сергей Тетюхин ответил, что жизнь в областном центре продолжается. Волейболисты, пока позволяет обстановка, будут до последнего находиться в городе.

В десятом туре чемпионата России по волейболу «Белогорье» опередили «Динамо-ЛО» из Ленинградской области после упорной борьбы.  Победа стала первой после четырёх поражений в матчах с лидерами чемпионата.

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#София Чугай#Спорт#Белгород#Сергей Тетюхин#Волейбол#Белогорье#Тренировки#Матчи
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