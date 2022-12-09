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В зоопарке Белгорода поселились две пары розовых и кудрявых пеликанов

Сегодня, 08:50
Фото: страница белгородского зоопарка в ВК
Птицы занесены в Красную книгу, для них нужен особый уход. Подробностями делятся работники зоопарка в соцсетях.

Две пары редких птиц, занесённых в Красную книгу, переехали в белгородский зоопарк. Правда, увидеть их посетители смогут только летом. Сейчас птицы привыкают к новому месту и к сотрудникам зоопарка.

Пернатые остаются в зимнем вольере, там для них создали оптимальный температурный режим. Сотрудники зоопарка подкармливают птиц рыбой.

Пеликанов привезли из Ростовской области. Птицы хорошо перенесли дорогу и сейчас привыкают к новому месту жительства.

Напомним, что в конце лета в белгородский зоопарк привезли патагонского зайца.

Видео: страница белгородского зоопарка в ВК
Белгородский зоопарк обзавёлся патагонским зайцем
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