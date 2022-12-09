В зоопарке Белгорода поселились две пары розовых и кудрявых пеликанов

Две пары редких птиц, занесённых в Красную книгу, переехали в белгородский зоопарк. Правда, увидеть их посетители смогут только летом. Сейчас птицы привыкают к новому месту и к сотрудникам зоопарка.
Пернатые остаются в зимнем вольере, там для них создали оптимальный температурный режим. Сотрудники зоопарка подкармливают птиц рыбой.
Пеликанов привезли из Ростовской области. Птицы хорошо перенесли дорогу и сейчас привыкают к новому месту жительства.
Напомним, что в конце лета в белгородский зоопарк привезли патагонского зайца.