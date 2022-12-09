В Сети появилась карта временных укрытий Белгородского района

Ещё вчера появилась информация о публикации карты укрытий Белгородского района. Сегодня вечером это случилось — глава Белгородского района Владимир Перцев поделился с местными жителями интерактивной картой укрытий. На ней размещено 1 064 помещения, которые пригодны для временного укрытия при обстреле. Карта постепенно будет обновляться.
«Безусловно, сейчас необходимости в укрытиях нет. Однако, я прошу Вас, дорогие жители, внимательно изучить эту карту, потому что мы должны быть готовы ко всем сценариям», — обратился к белгородцам глава района Владимир Перцев.
Сегодня, 9 декабря, также на новом ресурсе появилась карта укрытий Белгорода. Сейчас белгородцам предлагают 800 оборудованных мест в областном центре в случае ЧС.