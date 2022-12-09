В ФСБ рассказали, как Сергей Фуглаев похитил 145 млн рублей из бюджета

В ФСБ рассказали, как бывшему депутату горсовета удалось похитить 145 млн рублей бюджетных денег. Сергей Фуглаев в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи.
Следствие уже доказало вину бизнесмена в преступлении. По решению Красногорского райсуда Московской области белгородца также признали виновным.
Фигурант дела сотрудничал со следствием, рассказал, кто ещё участвовал в мошеннической схеме. Кроме того, Фуглаев возместил причинённый казне ущерб. Его приговорили к трём годам и восьми месяцам колонии.
Ранее Сергей Фуглаев просил, чтобы уголовное дело против него рассмотрел белгородский суд. Экс-депутату в прошении отказали.