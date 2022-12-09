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В ФСБ рассказали, как Сергей Фуглаев похитил 145 млн рублей из бюджета

Сегодня, 07:41
Фото: УФСБ по Белгородской области
Задержание Сергея Фуглаева
Экс-депутат горсовета Белгорода в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, находящихся в распоряжении его семьи. Он похитил 145 млн рублей из бюджета. Подробностями поделились в региональном УФСБ.

В ФСБ рассказали, как бывшему депутату горсовета удалось похитить 145 млн рублей бюджетных денег. Сергей Фуглаев в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи.

Следствие уже доказало вину бизнесмена в преступлении. По решению Красногорского райсуда Московской области белгородца также признали виновным.

Фигурант дела сотрудничал со следствием, рассказал, кто ещё участвовал в мошеннической схеме. Кроме того, Фуглаев возместил причинённый казне ущерб. Его приговорили к трём годам и восьми месяцам колонии.

Ранее Сергей Фуглаев просил, чтобы уголовное дело против него рассмотрел белгородский суд. Экс-депутату в прошении отказали.

Фото: УФСБ по Белгородской области
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