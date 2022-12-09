В ДТП в Белгородской области пострадали шестилетний ребёнок и грудничок

8 декабря в Старооскольском горокруге на трассе Незнамово — Озерки — Архангельское — Потудань — Роговатое 30-летняя женщина за рулём Ford превысила скорость и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги. В ДТП пострадали сама водитель, шестилетний ребёнок и пятимесячный младенец.
В тот же день в Старом Осколе на перекрёстке водитель Chevrolet при выезде не уступила дорогу другой иномарке. В ДТП травмы получила 11-летняя пассажирка Chevrolet. Также в горокруге на трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол 67-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадала его 67-летняя пассажирка.
Ещё одну аварию зарегистрировали в Яковлевском горокруге. На дороге Белгород — Грайворон — Козинка 25-летняя женщина за рулём Daewoo не справилась с управлением и выехала на встречку. Машина столкнулась с Toyota. В ДТП травмы получили автомобилистка и её 27-летняя пассажирка, а также пассажирка Toyota.
В Красненском районе на трассе Камызино — Новоуколово — Владимировка — Обуховка 42-летний водитель отечественного авто не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась, а мужчина пострадал.