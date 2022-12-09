В ДТП в Белгородской области пострадали шестилетний ребёнок и грудничок

В тот же день в Старом Осколе на перекрёстке водитель Chevrolet при выезде не уступила дорогу другой иномарке. В ДТП травмы получила 11-летняя пассажирка Chevrolet. Также в горокруге на трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол 67-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадала его 67-летняя пассажирка.