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В детских садах Белгорода родителям отказывают в дежурных группах

Сегодня, 20:48
Фото: 1MI
О проблеме сообщила местная жительница, которую ставят в лист ожидания на неопределённый срок.

В начальной школе-детском саду №8 по улице Квасова в Белгороде родители столкнулись с проблемой. Заведующая отказывает белгородцам в дежурных группах для воспитанников детского сада. По словам Татьяны, их ставят в лист ожидания на неопределённый срок. Но, в случае женщины, перевести работу на удалённый формат невозможно.

По словам врио мэра Белгорода Валентина Демидова, решение об открытии дежурных групп в детских садах зависит от условий для эвакуации детей в случае «внештатной ситуации».

Решение об открытии того или иного количества дежурных групп в детских садах зависит от имеющихся условий для эвакуации детей в случае внештатной ситуации, поэтому я прошу отнестись с пониманием. Детей, чьи родители остро нуждаются в дежурной группе, конечно, примем.
Валентин Демидов
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
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#Кристина Семенчук#Город#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Дети#Детский сад#Дежурные группы
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