В детских садах Белгорода родителям отказывают в дежурных группах

В начальной школе-детском саду №8 по улице Квасова в Белгороде родители столкнулись с проблемой. Заведующая отказывает белгородцам в дежурных группах для воспитанников детского сада. По словам Татьяны, их ставят в лист ожидания на неопределённый срок. Но, в случае женщины, перевести работу на удалённый формат невозможно.