В детских садах Белгорода родителям отказывают в дежурных группах

В начальной школе-детском саду №8 по улице Квасова в Белгороде родители столкнулись с проблемой. Заведующая отказывает белгородцам в дежурных группах для воспитанников детского сада. По словам Татьяны, их ставят в лист ожидания на неопределённый срок. Но, в случае женщины, перевести работу на удалённый формат невозможно.
По словам врио мэра Белгорода Валентина Демидова, решение об открытии дежурных групп в детских садах зависит от условий для эвакуации детей в случае «внештатной ситуации».
Решение об открытии того или иного количества дежурных групп в детских садах зависит от имеющихся условий для эвакуации детей в случае внештатной ситуации, поэтому я прошу отнестись с пониманием. Детей, чьи родители остро нуждаются в дежурной группе, конечно, примем.
Валентин Демидов