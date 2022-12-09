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В Брянской области не планируют создавать территориальную оборону

Сегодня, 11:48
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор Александр Богомаз отметил, что в этом нет необходимости и безопасность области контролируется военными и пограничниками, пишут «Брянские Новости».

В Брянской области, в которой введён «жёлтый» уровень опасности и которая не раз подвергалась обстрелу со стороны ВСУ, решили пока не создавать территориальную оборону.

«Обстановка в регионе напряжённая, но нет необходимости идти на крайние меры: безопасность области контролируется военными и пограничниками, их силы постоянно наращиваются», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Издание пишет, что ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод обратился к Владимиру Путину с просьбой усилить поддержку Брянской и других областей из-за обстрелов ВСУ и нанесённого ущерба регионам.

Напомним, что в Белгородской идут работы по строительству засечной черты, формируются отряды территориальной обороны и самообороны под руководством инспекторов, имеющих боевой опыт. Ранее к губернатору Вячеславу Гладкову обратились с вопросом, почему Белгородская область отстаёт от Курской в укреплении границ. На что губернатор ответил, что это не так. Белгородская область — лидер по строительству оборонительных сооружений среди приграничных регионов, и все меры принимаются с начала СВО.

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#София Чугай#Общество#Черноземье#СВО#Брянская область#Александр Богомаз#Тероборона
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