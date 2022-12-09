В Брянской области не планируют создавать территориальную оборону

Напомним, что в Белгородской идут работы по строительству засечной черты, формируются отряды территориальной обороны и самообороны под руководством инспекторов, имеющих боевой опыт. Ранее к губернатору Вячеславу Гладкову обратились с вопросом, почему Белгородская область отстаёт от Курской в укреплении границ. На что губернатор ответил, что это не так. Белгородская область — лидер по строительству оборонительных сооружений среди приграничных регионов, и все меры принимаются с начала СВО.