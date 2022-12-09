В Белгородской области создали первое в России «Фронтовое радио» Z-FM

Первое в России «Фронтовое радио» Z-FM появится в Белгородской области. Радиостанция планирует вещать не только в Белгороде, но и в Муроме, Губкине, Ровеньках, Борисовке, Валуйках, Волоконовке, Ивне, Короче, Красном, Алексеевке и Новом Осколе. Запланированный охват слушателей составляет более 1 млн человек.
В День Конституции пройдёт концерт для жителей приграничных территорий, которые находятся в пунктах временного размещения. Радиостанция будет соорганизатором мероприятия.
В Белгородской области ранее создали фонд поддержки военнослужащих. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что этому фонду можно доверять, и выразил надежду, что он будет ежемесячно отчитываться о полученных средствах и тратах.