В Белгородской области создали первое в России «Фронтовое радио» Z-FM

Первое в России «Фронтовое радио» Z-FM появится в Белгородской области. Радиостанция планирует вещать не только в Белгороде, но и в Муроме, Губкине, Ровеньках, Борисовке, Валуйках, Волоконовке, Ивне, Короче, Красном, Алексеевке и Новом Осколе. Запланированный охват слушателей составляет более 1 млн человек.