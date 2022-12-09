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В Белгородской области сортируют больше половины бытового мусора

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI
В Центральном Черноземье регион уступил только Тамбовской области. Статистику опубликовал портал FinExpertiza.
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Мусор

В Белгородской области по состоянию на октябрь сортировали 60,9% мусора. Регион по данному показателю в Центральном Черноземье уступает только Тамбовской области.

Доля ТКО, отправленных на сортировку, уменьшилась по сравнению с октябрём прошлого года. Показатель 2021 года составлял 62,3%. В сентябре указанный показатель равнялся 62,5%.

В Центральном Черноземье в аутсайдерах оказалась Курская область с долей сортировки в 38,4% за октябрь. В соседней Воронежской области сортировали лишь 47,8% мусора.

В Липецкой области доля ТКО, направленных на сортировку, составила 53,7%. А вот Тамбовская область вошла в число лидеров с высоким показателем в 88,1%.

Дело в том, что сортировка по своей сути является предварительной подготовкой к переработке и утилизации или безопасному захоронению отходов. В Белгородской области с этим могли начаться проблемы.

В конце ноября экотехнопарк «Флагман» перестал принимать отходы из-за долгов. Сотрудники боялись лишиться своих рабочих мест. 1 декабря мусороперерабатывающий комплекс в Губкине снова начал работу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Сбор мусора#Утилизация мусора#ТКО#Общество#Мусор#Сортировка#Отходы
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