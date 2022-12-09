В Белгородской области сортируют больше половины бытового мусора

В Белгородской области по состоянию на октябрь сортировали 60,9% мусора. Регион по данному показателю в Центральном Черноземье уступает только Тамбовской области.
Доля ТКО, отправленных на сортировку, уменьшилась по сравнению с октябрём прошлого года. Показатель 2021 года составлял 62,3%. В сентябре указанный показатель равнялся 62,5%.
В Центральном Черноземье в аутсайдерах оказалась Курская область с долей сортировки в 38,4% за октябрь. В соседней Воронежской области сортировали лишь 47,8% мусора.
В Липецкой области доля ТКО, направленных на сортировку, составила 53,7%. А вот Тамбовская область вошла в число лидеров с высоким показателем в 88,1%.
Дело в том, что сортировка по своей сути является предварительной подготовкой к переработке и утилизации или безопасному захоронению отходов. В Белгородской области с этим могли начаться проблемы.
В конце ноября экотехнопарк «Флагман» перестал принимать отходы из-за долгов. Сотрудники боялись лишиться своих рабочих мест. 1 декабря мусороперерабатывающий комплекс в Губкине снова начал работу.