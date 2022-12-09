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В белгородском мусоросортировочном комплексе «Флагман» назначили нового гендиректора

Сегодня, 10:49
Фото: кадр из видео на сайте "Флагмана"
Должность гендиректора ООО «Флагман» получил Сергей Бурцев.

15 ноября в ООО «Флагман» должность гендиректора покинул Александр Титовский. Титовский ушёл с поста меньше чем через полгода работы. Обязанности гендиректора исполнял Максим Касаткин.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», с 8 декабря на эту должность был назначен Сергей Бурцев. Назначение гендиректора журналисту «Бел.Ру» также подтвердили в компании. Ранее Бурцев руководил ООО «Гефест». Компания была зарегистрирована в 2007 году в Республике Коми. Вид деятельности компании — неспециализированная оптовая торговля. В настоящий момент организация является недействующей.

Также Бурцев был руководителем ООО «Кварцдобыча». Компания была зарегистрирована в 2013 году в республике Коми. Она занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина. В 2016 году организация была ликвидирована.

Отметим, что ООО «Флагман» зарегистрировано в 2013 году в Губкинском горокруге. Основной вид деятельности компании — обработка вторичного неметаллического сырья. Бенефициаром организации является Константин Подшивалов. В состав экотехнопарка компании входит автоматизированный мусоросортировочных комплекс, цех переработки полимеров и выпуска гранул и хлопьев, полигон захоронения неутилизируемых «хвостов».

Напомним, что недавно ЦЭБ требовал с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения. Судебное заседание назначили на 12 декабря.

Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
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#Общество#Эксклюзив#Губкин#Белгородская область#Флагман#Гендиректор#Назначение#Алина Харина
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