В белгородском мусоросортировочном комплексе «Флагман» назначили нового гендиректора

15 ноября в ООО «Флагман» должность гендиректора покинул Александр Титовский. Титовский ушёл с поста меньше чем через полгода работы. Обязанности гендиректора исполнял Максим Касаткин.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», с 8 декабря на эту должность был назначен Сергей Бурцев. Назначение гендиректора журналисту «Бел.Ру» также подтвердили в компании. Ранее Бурцев руководил ООО «Гефест». Компания была зарегистрирована в 2007 году в Республике Коми. Вид деятельности компании — неспециализированная оптовая торговля. В настоящий момент организация является недействующей.
Также Бурцев был руководителем ООО «Кварцдобыча». Компания была зарегистрирована в 2013 году в республике Коми. Она занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина. В 2016 году организация была ликвидирована.
Отметим, что ООО «Флагман» зарегистрировано в 2013 году в Губкинском горокруге. Основной вид деятельности компании — обработка вторичного неметаллического сырья. Бенефициаром организации является Константин Подшивалов. В состав экотехнопарка компании входит автоматизированный мусоросортировочных комплекс, цех переработки полимеров и выпуска гранул и хлопьев, полигон захоронения неутилизируемых «хвостов».
Напомним, что недавно ЦЭБ требовал с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения. Судебное заседание назначили на 12 декабря.