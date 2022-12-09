В белгородском мусоросортировочном комплексе «Флагман» назначили нового гендиректора

Также Бурцев был руководителем ООО «Кварцдобыча». Компания была зарегистрирована в 2013 году в республике Коми. Она занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина. В 2016 году организация была ликвидирована.