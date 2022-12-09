Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В белгородском минобре объяснили, почему состав сухпайков для школьников отличается

Сегодня, 10:01
Фото: Bel.ru
Продуктовые наборы для школьников формируются согласно нормам СанПиН. Но жёсткого подхода к составу нет. Об этом рассказал заместитель министра образования области Андрей Мухартов.

По словам чиновника, сухпайки в приграничных территориях, Белгороде и Яковлевском горокруге выдаются для всех учащихся с 1 по 11 класс. При этом есть две категории детей — льготные и не льготные.

Сухпайки формируются в зависимости от стоимости питания. К примеру, в Белгороде фактическая стоимость завтрака 67 рублей 29 копеек. На эту сумму, умноженную на количество учебных дней в конкретном месяце, формируется паёк для не льготной категории детей.

В набор входят продукты, согласованные в соответствии с санитарными нормами и правилами, но операторы питания выбирают продукты, которые могли бы быть использованы для всей семьи. Это крупы, разрешённые консервированные продукты, фрукты, кондитерские изделия (печенье, пряники), подсолнечное или сливочное масло. Нет очень жёсткого подхода. Именно поэтому на сегодня на вопрос, какие конкретно продукты входят в той или иной набор, ответить сложно. Наше право определить набор продуктов питания. Главное, чтобы он соответствовал нормам.
Андрей Мухартов

Если говорить о льготной категории, к стоимости завтрака добавляется стоимость обеда (90 рублей).

Когда в Сети появляется информация, что у нас больше пакетов, а у нас меньше — в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.
Андрей Мухартов

 

Сколько студентов колледжей и техникумов в Белгородской области получат сухпайки?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородском районе со следующей недели начнут выдавать сухпайки за декабрьТри пряника и сок: белгородцы жалуются на состав сухпайков в приграничьеВ Белгородской области студентам колледжей начнут раздавать сухпайки
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Сухпайки#Андрей Мухартов#Школьники#Продуктовые наборы
Подпишитесь
В ФСБ рассказали, как Сергей Фуглаев похитил 145 млн рублей из бюджета
Сегодня, 07:41
Гладкову пожаловались, что мобилизованным из Орла в Белгородской области негде спать
Сегодня, 09:26
Стало известно о новых погибших в ходе СВО белгородцах
Сегодня, 09:11
ООО «Экомир ЖБК-1» признали лучшей управляющей компанией Белгородской области
Сегодня, 11:51
У белгородского губернатора Гладкова появился референт из Хабаровского края
Сегодня, 07:29
Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать
Сегодня, 11:16