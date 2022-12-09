В белгородском минобре объяснили, почему состав сухпайков для школьников отличается

По словам чиновника, сухпайки в приграничных территориях, Белгороде и Яковлевском горокруге выдаются для всех учащихся с 1 по 11 класс. При этом есть две категории детей — льготные и не льготные.
Сухпайки формируются в зависимости от стоимости питания. К примеру, в Белгороде фактическая стоимость завтрака 67 рублей 29 копеек. На эту сумму, умноженную на количество учебных дней в конкретном месяце, формируется паёк для не льготной категории детей.
В набор входят продукты, согласованные в соответствии с санитарными нормами и правилами, но операторы питания выбирают продукты, которые могли бы быть использованы для всей семьи. Это крупы, разрешённые консервированные продукты, фрукты, кондитерские изделия (печенье, пряники), подсолнечное или сливочное масло. Нет очень жёсткого подхода. Именно поэтому на сегодня на вопрос, какие конкретно продукты входят в той или иной набор, ответить сложно. Наше право определить набор продуктов питания. Главное, чтобы он соответствовал нормам.
Андрей Мухартов
Если говорить о льготной категории, к стоимости завтрака добавляется стоимость обеда (90 рублей).
Когда в Сети появляется информация, что у нас больше пакетов, а у нас меньше — в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.
Андрей Мухартов