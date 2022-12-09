В Белгороде три года не могут реконструировать привокзальную площадь

Три года в Белгороде не могут реконструировать привокзальную площадь, несмотря на бесконтрольную парковку и хаотичное движение пешеходов. Концепцию по реконструкции территории разработали ещё в 2019 году, но она неприменима к новым реалиям, рассказал заместитель губернатора Владимир Базаров.