В Белгороде три года не могут реконструировать привокзальную площадь

Три года в Белгороде не могут реконструировать привокзальную площадь, несмотря на бесконтрольную парковку и хаотичное движение пешеходов. Концепцию по реконструкции территории разработали ещё в 2019 году, но она неприменима к новым реалиям, рассказал заместитель губернатора Владимир Базаров.
Накануне состоялось заключительное выездное совещание по безопасности дорожного движения. Обсуждались проблемные объекты в Белгороде и Белгородском районе, в частности, привокзальная площадь. По словам Базарова, необходимо изменить концепцию реконструкции, а это займёт время. Точные даты чиновник не называл.
Вопросы по площади возникали и у горожан. В конце сентября во время общественных обсуждений новой маршрутной сети белгородец поинтересовался, почему реконструкцию объекта так и не провели. Замминистра автомобильных дорог и транспорта области Александр Логвинов объяснил, что причиной стали финансовые проблемы и внешние условия.
Также участники встречи побывали в Северном, где в сентябре иномарка сбила двух школьниц. После ДТП на участке дороги оборудовали пешеходный переход и изменили маршрут следования школьного автобуса. В планах в 2023 году установить ограждение и сделать приподнятый пешеходный переход.
«Всё правильно, только жаль, что мы опять принимаем меры после ЧП, а не предупреждаем его», — прокомментировал ситуацию Владимир Базаров.
Напомним, 9 сентября одна из школьниц вышла из автобуса и побежала навстречу своей подруге вне пешеходного перехода. Девочек не заметил водитель иномарки и сбил их. Школьницы попали в больницу.