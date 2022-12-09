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В Белгороде прошла церемония вручения Орденов Мужества

Сегодня, 18:14
Фото: Соцсети Валентина Демидова
Награды за своих родственников получили две семьи. Фотографиями с мероприятия поделился врио мэра областного центра Валентин Демидов.

9 декабря, в День Героев Отечества, в Белгороде провели церемонию вручения посмертных наград. Ордена Мужества получили семьи героев, погибших во время участия в спецоперации. Один из них — Владимир Бурцев. Всего наградили две семьи.

Мы бесконечно гордимся нашими ребятами, нашими героями. Это обычные парни, для которых долг превыше всего.
врио мэра Белгорода Валентин Демидов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня тоже поздравил белгородцев с праздником. Он напомнил, что в нашем регионе родились и жили 207 Героев СССР, 25 кавалеров ордена Славы и 10 Героев России.

Фото: Соцсети Валентина Демидова
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#Кристина Семенчук#Спецоперация#Общество#Новости Белгорода#СВО#Белгород#Валентин Демидов#День героев отечества#Праздник#Орден мужества#Погибшие участники СВО
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