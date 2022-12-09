Участникам ЧВК «Вагнер» статус добровольца не присваивают

Напомним, что ЧВК «Вагнер» не находится в каком-либо статусе, поэтому льгот и поддержки от государства для бойцов и их семей на данный момент нет. Семьи погибших поддерживает сама ЧВК и «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».