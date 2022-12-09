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Участникам ЧВК «Вагнер» статус добровольца не присваивают

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI
Об этом сообщили «Бел.Ру» в пресс-службе создателя ЧВК Евгения Пригожина.

В Сети начала распространяться информация о наборе желающих служить в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Согласно объявлению, участники частной военной компании получат статус добровольца.

Однако в пресс-службе создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Бел.Ру» сообщили, что на сегодняшний день решения о присвоении статуса добровольца участникам ЧВК «Вагнер» нет: «Ожидаем».

Напомним, что ЧВК «Вагнер» не находится в каком-либо статусе, поэтому льгот и поддержки от государства для бойцов и их семей на данный момент нет. Семьи погибших поддерживает сама ЧВК и «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Также в ЧВК есть специальная служба, которая занимается организацией похорон и другими вопросами, связанными с погибшими.

Пригожин рассказал, куда обращаться родственникам погибших белгородцев из «Вагнера»
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#СВО#Белгородская область#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер#Добровольцы#Пособия#Льготы
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