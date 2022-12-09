Участникам ЧВК «Вагнер» статус добровольца не присваивают

В Сети начала распространяться информация о наборе желающих служить в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Согласно объявлению, участники частной военной компании получат статус добровольца.
Однако в пресс-службе создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Бел.Ру» сообщили, что на сегодняшний день решения о присвоении статуса добровольца участникам ЧВК «Вагнер» нет: «Ожидаем».
Напомним, что ЧВК «Вагнер» не находится в каком-либо статусе, поэтому льгот и поддержки от государства для бойцов и их семей на данный момент нет. Семьи погибших поддерживает сама ЧВК и «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».
Также в ЧВК есть специальная служба, которая занимается организацией похорон и другими вопросами, связанными с погибшими.