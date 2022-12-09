У белгородского губернатора Гладкова появился референт из Хабаровского края

Евгения Карловская стала референтом губернатора Белгородской области по экономическим вопросам. Приехала она в регион из Хабаровского края. В Белгородской области Карловская займётся научно-образовательной политикой, сферой исследований и разработок, повышением их инвестиционной привлекательности.
Карловская окончила Хабаровскую государственную академию экономики по специальности «Финансы и кредит». После проходила повышение квалификации в нескольких учебных заведениях, в том числе в Финансовом университете г. Москвы, Московской школе управления СКОЛКОВО.
Её трудовой стаж составляет 26 лет, девять из них — управленческая деятельность. До переезда в Белгородскую область была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета. Является Почётным работником сферы образования РФ.
Отметим, что в правительстве Белгородской области «Бел.Ру» подтвердили назначение Карловской на должность референта.