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У белгородского губернатора Гладкова появился референт из Хабаровского края

Сегодня, 07:29
Фото: пресс-служба ТОГУ

Проректор Тихоокеанского университета стала референтом белгородского губернатора

Референтом главы региона по экономическим вопросам стала Евгения Карловская. До назначения она была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета, пишет AmurMedia. Карловская уже приступила к работе на новом месте.

Евгения Карловская стала референтом губернатора Белгородской области по экономическим вопросам. Приехала она в регион из Хабаровского края. В Белгородской области Карловская займётся научно-образовательной политикой, сферой исследований и разработок, повышением их инвестиционной привлекательности.

Карловская окончила Хабаровскую государственную академию экономики по специальности «Финансы и кредит». После проходила повышение квалификации в нескольких учебных заведениях, в том числе в Финансовом университете г. Москвы, Московской школе управления СКОЛКОВО.

Её трудовой стаж составляет 26 лет, девять из них — управленческая деятельность. До переезда в Белгородскую область была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета. Является Почётным работником сферы образования РФ.

Отметим, что в правительстве Белгородской области «Бел.Ру» подтвердили назначение Карловской на должность референта.

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#Общество#Белгородская область#Хабаровский край#Назначение#Референт#Губернатор белгородской области#Инна Рогова
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