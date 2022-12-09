У белгородских школьников возникли проблемы из-за сбоя соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 9 декабря, школьники и учителя не смогли подключиться к образовательной платформе «Сферум». Речь идёт о ресурсе, на котором у многих учащихся проводятся дистанционные уроки. Всё дело в том, что регистрация на портале проходила через профили во «ВКонтакте».