У белгородских школьников возникли проблемы из-за сбоя соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 9 декабря, школьники и учителя не смогли подключиться к образовательной платформе «Сферум». Речь идёт о ресурсе, на котором у многих учащихся проводятся дистанционные уроки. Всё дело в том, что регистрация на портале проходила через профили во «ВКонтакте».
Вместо привычных онлайн-занятий, дети наблюдают за серым или белым экраном. Кому повезло зайти в профиль, не могут подключиться к уроку.
Напомним, о сбоях в соцсети стало известно ранним утром. Сервисы в приложении грузятся через раз, а лента обновляется с проблемами.