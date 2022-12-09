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У белгородских школьников возникли проблемы из-за сбоя соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
Сбой социальной сети привёл к невозможности подключиться к образовательной платформе «Сферум». Это один из ресурсов, на котором проходят удалённые уроки у белгородских школьников.

Сегодня, 9 декабря, школьники и учителя не смогли подключиться к образовательной платформе «Сферум». Речь идёт о ресурсе, на котором у многих учащихся проводятся дистанционные уроки. Всё дело в том, что регистрация на портале проходила через профили во «ВКонтакте».

Вместо привычных онлайн-занятий, дети наблюдают за серым или белым экраном. Кому повезло зайти в профиль, не могут подключиться к уроку.

Напомним, о сбоях в соцсети стало известно ранним утром. Сервисы в приложении грузятся через раз, а лента обновляется с проблемами.

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Онлайн-обучение#Сбой#Вконтакте
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