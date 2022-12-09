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Стало известно о новых погибших в ходе СВО белгородцах

Сегодня, 09:11
Фото: страница Татьяны Кругляковой в ВК

В восьми белгородских школах открыли парты в память о погибших в СВО

Погибшие — военнослужащие из Чернянского района. В их честь открыли «парты героев», рассказала глава муниципалитета Татьяна Круглякова.
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СВО

В ходе СВО погибли уроженцы Чернянского района. В их честь накануне в восьми школах муниципалитета открыли «парты героев». В этих образовательных учреждениях учились военнослужащие.

На партах появились фотографии и биографии Артёма Туковского, Владимира Тойлова, Валерия Савёлова, Алексея Зиновьева, Сергея Этманова, Вадима Кривовицы. Церемонию посетили родные и близкие участников СВО.

Открытие «парт героев» практикуют и в других муниципалитетах. Так, в школе Губкинского горокруга ранее установили парту в честь погибшего в зоне СВО Александра Морозова.

Фото: страница Татьяны Кругляковой в ВК
В белгородской школе открыли «Парту героя» в память о погибшем военнослужащем
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#София Чугай#Общество#СВО#Белгородская область#Чернянский район#Парты героев#Погибшие#Военнослужащие
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