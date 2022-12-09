Стало известно о новых погибших в ходе СВО белгородцах

В ходе СВО погибли уроженцы Чернянского района. В их честь накануне в восьми школах муниципалитета открыли «парты героев». В этих образовательных учреждениях учились военнослужащие.
На партах появились фотографии и биографии Артёма Туковского, Владимира Тойлова, Валерия Савёлова, Алексея Зиновьева, Сергея Этманова, Вадима Кривовицы. Церемонию посетили родные и близкие участников СВО.
Открытие «парт героев» практикуют и в других муниципалитетах. Так, в школе Губкинского горокруга ранее установили парту в честь погибшего в зоне СВО Александра Морозова.