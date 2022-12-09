Срочная продажа: в белгородском приграничье продаются дома по цене айфонов

На сайтах объявлений мы нашли большое количество лотов о продаже домов по низкой цене. Цены на жильё варьируется от 90 тыс. до 400 тыс. рублей. У примеру, в Красненском районе дом в 17,4 кв.м готовы продать за 80 тыс. рублей. За 100 тыс. рублей продаётся дом общей площадью 33,6 кв.м в Красногвардейском районе. Продавец указывает, что продажа срочная. За 150 тыс. рублей выставлен на продажу дом в Волоконовском районе. Площадь дома составляет 44,6 кв. м. Ещё один дом в Волоконовском районе продаётся за 210 тыс. рублей. Автор объявления также указывает, что продажа срочная, а цена снижена. Площадь дома — 36,6 кв. м.
В селе Казачья Лисица Грайворонского района продаётся дом за 350 тыс. рублей. Жильё продают с коврами и мебелью.
В 20 км от Валуек продаётся дом за 90 тыс. рублей. Общая площадь дома составляет 49,8 кв. м. В помещении оборудованы три комнаты, кладовая и веранда. Помимо этого, на участке есть хозпостройка. За 250 тыс. рублей дом в 29 кв.м продают в Шебекино.
Ситуацию прокомментировал «Бел.Ру» руководитель компании «Лайк недвижимость» Александр Мильский. По его словам, в приграничных районах цены на недвижимость действительно снизились: «Люди готовы отдавать дома за бесценок. Цены снизились не только в приграничье, но и в самом Белгороде. Ничего хорошего по ценам для продавцов нет».
Спроса на дома в приграничных районах практически нет, отмечает эксперт.
Дома в этих районах могут купить люди, которые живут недалеко на приграничных территориях и им просто надо передислоцироваться.
Александр Мильский