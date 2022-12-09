Срочная продажа: в белгородском приграничье продаются дома по цене айфонов

На сайтах объявлений мы нашли большое количество лотов о продаже домов по низкой цене. Цены на жильё варьируется от 90 тыс. до 400 тыс. рублей. У примеру, в Красненском районе дом в 17,4 кв.м готовы продать за 80 тыс. рублей. За 100 тыс. рублей продаётся дом общей площадью 33,6 кв.м в Красногвардейском районе. Продавец указывает, что продажа срочная. За 150 тыс. рублей выставлен на продажу дом в Волоконовском районе. Площадь дома составляет 44,6 кв. м. Ещё один дом в Волоконовском районе продаётся за 210 тыс. рублей. Автор объявления также указывает, что продажа срочная, а цена снижена. Площадь дома — 36,6 кв. м.