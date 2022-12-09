Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Срочная продажа: в белгородском приграничье продаются дома по цене айфонов

Сегодня, 15:24
Фото: 1MI

Белгородцы продают дома в приграничных районах по цене айфонов

В последнее время в регионе значительно снизились цены на дома в приграничных районах. О том, с чем связано падение цен, в нашем материале.

На сайтах объявлений мы нашли большое количество лотов о продаже домов по низкой цене. Цены на жильё варьируется от 90 тыс. до 400 тыс. рублей. У примеру, в Красненском районе дом в 17,4 кв.м готовы продать за 80 тыс. рублей. За 100 тыс. рублей продаётся дом общей площадью 33,6 кв.м в Красногвардейском районе. Продавец указывает, что продажа срочная. За 150 тыс. рублей выставлен на продажу дом в Волоконовском районе. Площадь дома составляет 44,6 кв. м. Ещё один дом в Волоконовском районе продаётся за 210 тыс. рублей. Автор объявления также указывает, что продажа срочная, а цена снижена. Площадь дома — 36,6 кв. м.

Фото: Циан

В селе Казачья Лисица Грайворонского района продаётся дом за 350 тыс. рублей. Жильё продают с коврами и мебелью.

В 20 км от Валуек продаётся дом за 90 тыс. рублей. Общая площадь дома составляет 49,8 кв. м. В помещении оборудованы три комнаты, кладовая и веранда. Помимо этого, на участке есть хозпостройка.  За 250 тыс. рублей дом в 29 кв.м продают в Шебекино.

Фото: Авито

Ситуацию прокомментировал «Бел.Ру» руководитель компании «Лайк недвижимость» Александр Мильский. По его словам, в приграничных районах цены на недвижимость действительно снизились: «Люди готовы отдавать дома за бесценок. Цены снизились не только в приграничье, но и в самом Белгороде. Ничего хорошего по ценам для продавцов нет».

Спроса на дома в приграничных районах практически нет, отмечает эксперт.

Дома в этих районах могут купить люди, которые живут недалеко на приграничных территориях и им просто надо передислоцироваться.
Александр Мильский
Как изменились цены на квартиры в Белгороде в 2022 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В аварийном доме в Белгороде из вентиляции падают трупы голубейСавченко поддержал решение белгородских властей восстанавливать дома после обстреловСтильный ремонт и большие окна: под Белгородом сдали дом для «аварийных» переселенцев
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Недвижимость#Продажи#Дома
Подпишитесь
Белгородцы обеспокоены возросшим интересом детей к книгам о нетрадиционной любви
Сегодня, 15:10
Пробита крыша дома: Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ в приграничье
Сегодня, 13:59
Есть ли в белгородских «Светофорах» контрафактная Coca-Cola
Сегодня, 14:19
Раненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге
Сегодня, 14:05
«До конца надеялись, что он жив». В Белгороде простились со спасшим командира военным
Сегодня, 13:20