Сильный ветер и гололёд ожидают белгородцев в субботу

В Белгороде в тёмное время суток осадки в виде дождя и 0 ˚С. Днём температура поднимется до 5 ˚С. Ещё теплее будет в воскресенье, 11 декабря. Ночью ожидается 3 ˚С и дождь. В светлое время суток до 6 ˚С.