Сильный ветер и гололёд ожидают белгородцев в субботу

В Белгородской области ожидаются дожди и потепление. В субботу, 10 декабря, ночью синоптики обещают от -2 ˚С до 3 ˚С. Днём потеплеет до 0–5 ˚С.
При этом на территории региона местами будет туман, ночью гололедица на дорогах. Ветер юго-восточный 8–13 м/с. В дневное время местами порывы усилятся до 17 м/с.
В Белгороде в тёмное время суток осадки в виде дождя и 0 ˚С. Днём температура поднимется до 5 ˚С. Ещё теплее будет в воскресенье, 11 декабря. Ночью ожидается 3 ˚С и дождь. В светлое время суток до 6 ˚С.