Школьникам расскажут о подвигах героев СВО в графических новеллах

Проект разработан совместно с Российским обществом «Знание». Первыми новеллы получили школьники из Москвы, Луганска и Волжского в День Героев Отечества, 9 декабря.
В новеллах изображены истории о героических эпизодах спецоперации. Например, о том, как российские войска без единого выстрела взяли под контроль Чернобыльскую атомную станцию или как проводили эвакуацию жителей из Мариуполя и Волновахи. Авторы также рассказали о подвигах отдельных бойцов - как один человек может подбить сразу восемь бронетранспортеров противника и удержать важную позицию, передает inkazan.ru.
Работам художников присвоены QR-коды, которые отсылают на сайт героиспецоперации.рф. Здесь можно скачать подробную информацию о каждом герое с иллюстрированным рассказом о его подвиге и использовать в качестве учебного материала. Каждый рисунок основан на реальных фотоснимках или рассказах очевидцев событий.
Как отметила студентка факультета анимации университета «Синергия» Вероника Арнаутова, эти новеллы как комиксы про супергероев, только не выдуманных, а настоящих. Она отметила, что современное поколение пишет историю и от него зависит, какой она будет.
Проект реализуется при поддержке Минпросвещения РФ и Минобороны РФ. Первые иллюстрации подвигов героев СВО были показаны на выставке «Знание о героях» в Музее Отечественной войны 1812 года, которая открылась 4 ноября.