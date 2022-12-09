Школьникам расскажут о подвигах героев СВО в графических новеллах

В новеллах изображены истории о героических эпизодах спецоперации. Например, о том, как российские войска без единого выстрела взяли под контроль Чернобыльскую атомную станцию или как проводили эвакуацию жителей из Мариуполя и Волновахи. Авторы также рассказали о подвигах отдельных бойцов - как один человек может подбить сразу восемь бронетранспортеров противника и удержать важную позицию, передает inkazan.ru.