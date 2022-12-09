Раненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге

В составе медроты Екатерина Иванова эвакуировала раненых с поля боя. Вскоре начался миномётный обстрел. Снаряды попали в машину — она загорелась. Как рассказала девушка, осколки попали ей в голову, руки, поясницу и плечо. Очнулась она в траншее неподалёку. Как медик вылезла из машины, она не помнит.