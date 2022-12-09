Раненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге

Posted 9 декабря 2022, 14:05
Published 9 декабря 2022, 14:05
Modified 9 декабря 2022, 14:07
Updated 9 декабря 2022, 14:07
Выпускница БелГУ — фельдшер Екатерина Иванова получила медаль за отвагу, когда спасала других раненых. Снаряд попал в машину, в которой ехала медик. Ей чудом удалось спастись. Несмотря на это, она вылезла из автомобиля и продолжила помогать военнослужащим.
В составе медроты Екатерина Иванова эвакуировала раненых с поля боя. Вскоре начался миномётный обстрел. Снаряды попали в машину — она загорелась. Как рассказала девушка, осколки попали ей в голову, руки, поясницу и плечо. Очнулась она в траншее неподалёку. Как медик вылезла из машины, она не помнит.
Несмотря на полученные раны, она продолжила спасать солдат. Мысли были только о том, чтобы остаться живыми и вернуться домой, поделилась Екатерина.
Также в преддверии Нового года фельдшер пожелала военным победы и возвращения домой.
Под огонь ВСУ Екатерина Иванова попала 28 февраля. С осколочным ранением её госпитализировали. 11 марта девушку наградили за отвагу, медаль ей вручил министр обороны Сергей Шойгу.
Екатерину Иванову навещал и губернатор Вячеслав Гладков. Медик обещала главе региона, что поучаствует с ним в марафоне.