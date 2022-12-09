Определены победители конкурса «Молодой лидер дивизиона Руда» — 2022

В конкурсных испытаниях приняли участие 300 молодых сотрудников Стойленского ГОКа, Стагдока и Доломита до 35 лет. В этом году темой конкурса стала цифровизация производства. Участники прошли шесть этапов, включая тестирование, стратегическую сессию, подготовку видео-эссе. Конкурсанты разрабатывали собственные проекты по развитию цифровизации на предприятиях и защищали их перед экспертной комиссией.