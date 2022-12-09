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Определены победители конкурса «Молодой лидер дивизиона Руда» — 2022

Сегодня, 14:54
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса «Молодой лидер дивизиона Руда» — 2022, который направлен на выявление талантливых молодых работников и их дальнейшее профессиональное развитие.
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Конкурс

В конкурсных испытаниях приняли участие 300 молодых сотрудников Стойленского ГОКа, Стагдока и Доломита до 35 лет. В этом году темой конкурса стала цифровизация производства. Участники прошли шесть этапов, включая тестирование, стратегическую сессию, подготовку видео-эссе. Конкурсанты разрабатывали собственные проекты по развитию цифровизации на предприятиях и защищали их перед экспертной комиссией.

В заключительном этапе конкурса, который прошел на сцене Старооскольского Центра молодежных инициатив, девять финалистов рассказали о себе и своих увлечениях, презентовали проекты цифровых решений, участвовали в интеллектуальных и творческом конкурсах.

По результатам оценки жюри победителем конкурса «Молодой лидер дивизиона Руда» признан Азамат Исхаков, специалист отдела повышения эффективности горнотранспортного передела СГОКа. Вторую ступень пьедестала почета занял главный специалист цеха технического обслуживания и ремонтов дробильного оборудования СГОКа Илья Сотников. Обладательницами третьего места стали сразу две конкурсантки – главный специалист дирекции службы заказчика дивизиона Руда Екатерина Конюхова и маркшейдер Стагдока Софья Перевезняк.

Победителей отметили дипломами, памятными подарками и денежными премиями.

Фото: Стойленский ГОК
Конкурс позволяет усилить кадровый потенциал компании: выявить не просто талантливых, но целеустремленных молодых лидеров, заинтересованных в профессиональном и карьерном росте. На каждом этапе конкурса участники приобретают новые знания и компетенции, которые помогают им в дальнейшей производственной деятельности, в совершенствование бизнес-процессов компании. Поздравляю всех участников конкурса и желаю им не останавливаться на достигнутом – расти и развиваться вместе с компанией
директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский

Справка о конкурсе «Молодой лидер»:

  • 2015 год – старт конкурса «Молодой лидер» на Стойленском ГОКе.
  • 2020 год – к участию в конкурсе присоединились работники Стагдока и Доломита.
  • Более 2500 сотрудников дивизиона Руда приняли участие в конкурсе с 2015 г.
  • Более 300 заявок ежегодно подается на участие в конкурсе «Молодой лидер».
  • Конкурс проходит в течение года: участники конкурса проходят несколько этапов.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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