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ООО «Экомир ЖБК-1» признали лучшей управляющей компанией Белгородской области

Сегодня, 11:51
Фото: «Экомир ЖБК-1»
Подведены результаты областного конкурса, в котором компания «Экомир ЖБК-1» стала победителем в номинации «Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами».
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Конкурс

Предприятие работает на рынке ЖКХ уже 10 лет и обслуживает более 200 тысяч кв. м жилья. В основном это жилой фонд 60-80-х годов, пришедший из других управляющих компаний. За это время УК провела работы по ремонту оборудования, систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД во всех обслуживаемых домах. В части домов прошел полный косметический ремонт, выполнен частичный ремонт кровли, заменены трубы водоснабжения. Делается все для того, чтобы жильцы чувствовали себя в своих домах комфортно и безопасно.

Фото: «Экомир ЖБК-1»
Благодарю за признание, это результат слаженной работы всего коллектива управляющей компании «Экомир». Для нас эта награда — стимул держать планку оказываемых услуг на прежнем высоком уровне. Мы в срок справились с задачей подготовки жилого фонда к зиме, будем и дальше стараться качественно работать на благо жителей Белгорода.
Олег Шарапов, директор ООО «Экомир ЖБК-1»

Результата удалось добиться в том числе за счёт использования различных программ (ООО «Экомир ЖБК-1» работает с сервисом «Дом контроль»), а также мессенджеров. Так, создание специального рабочего чата позволило лучше скоординировать и ускорить работу дворников и уборщиков. Через чат сотрудники получают задание, а также отправляют отчеты о результатах труда. Кроме того, оперативно решаются все рабочие вопросы. Эти инструменты позволили более оперативно реагировать на обращения жильцов и снизить уровень негатива.

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