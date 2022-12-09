ООО «Экомир ЖБК-1» признали лучшей управляющей компанией Белгородской области

Предприятие работает на рынке ЖКХ уже 10 лет и обслуживает более 200 тысяч кв. м жилья. В основном это жилой фонд 60-80-х годов, пришедший из других управляющих компаний. За это время УК провела работы по ремонту оборудования, систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД во всех обслуживаемых домах. В части домов прошел полный косметический ремонт, выполнен частичный ремонт кровли, заменены трубы водоснабжения. Делается все для того, чтобы жильцы чувствовали себя в своих домах комфортно и безопасно.
Благодарю за признание, это результат слаженной работы всего коллектива управляющей компании «Экомир». Для нас эта награда — стимул держать планку оказываемых услуг на прежнем высоком уровне. Мы в срок справились с задачей подготовки жилого фонда к зиме, будем и дальше стараться качественно работать на благо жителей Белгорода.
Олег Шарапов, директор ООО «Экомир ЖБК-1»
Результата удалось добиться в том числе за счёт использования различных программ (ООО «Экомир ЖБК-1» работает с сервисом «Дом контроль»), а также мессенджеров. Так, создание специального рабочего чата позволило лучше скоординировать и ускорить работу дворников и уборщиков. Через чат сотрудники получают задание, а также отправляют отчеты о результатах труда. Кроме того, оперативно решаются все рабочие вопросы. Эти инструменты позволили более оперативно реагировать на обращения жильцов и снизить уровень негатива.