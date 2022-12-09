Обстрелы, взрывы, погибшие: ЧП в Белгородской области из-за спецоперации в 2022 году

Главные происшествия в 2022 году в Белгородской области были связаны со спецоперацией. Первое происшествие случилось в первый же её день - 24 февраля в Белгороде. В 20 метрах от жилых построек на Дальней Садовой улице упал обломок снаряда. От ударной волны пострадали шесть домов. У одной из семей выпали стёкла из окон дома и теплицы, сорвало дверь и шифер с крыши.