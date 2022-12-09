Обстрелы, взрывы, погибшие: ЧП в Белгородской области из-за спецоперации в 2022 году

Главные происшествия в 2022 году в Белгородской области были связаны со спецоперацией. Первое происшествие случилось в первый же её день - 24 февраля в Белгороде. В 20 метрах от жилых построек на Дальней Садовой улице упал обломок снаряда. От ударной волны пострадали шесть домов. У одной из семей выпали стёкла из окон дома и теплицы, сорвало дверь и шифер с крыши.
1 апреля около 05:40 в Белгороде на Крейде загорелась нефтебаза. Возгорание произошло в результате авиаудара с двух украинских вертолётов. Пострадавших и жертв удалось избежать, хотя по первой информации травмы получили двое сотрудников нефтебазы. Позже информацию опровергли.
К вечеру нефтебазу тушили больше 300 пожарных и порядка 100 единиц техники. На помощь региональным спасателям прибыли воронежские и курские коллеги.
Людей, которые проживают в домах на улицах Константина Заслонова и Почтовой, на время перевезли в более безопасное место. Белгородцы брали с собой домашних животных.
Некоторые горожане решили переждать у родственников или на работе. Были и те, кто всё-таки решил остаться в квартирах.
Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что ПВО могли упустить украинские вертолёты из-за того, что они зашли на очень низкой высоте. Сами системы, как правило, работают на более высоких расстояниях.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, несмотря на пожар превышения нормы вредных веществ в воздухе не было.
Участок в районе происшествия городские власти перекрыли. О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину.
В МИД Украины в свою очередь не признали причастность ВСУ к происшествию в Белгороде. По словам главы министерства Дмитрия Кулебы, сведений, позволяющих подтвердить или опровергнуть информацию, у него нет.
Многоэтажка на Губкина в Белгороде
13 октября около полудня Белгород обстреляли со стороны Украины. Жители услышали как минимум пять взрывов. Одновременно с этим сработала система ПВО. Как заявил уже экс-мэр областного центра Антон Иванов, в районе 12:40 на многоэтажку на улице Губкина, 42г упал неопознанный объект.
В результате в доме почти полностью был разрушен технический этаж, а также повреждены перекрытия в квартире на верхнем этаже. На период обследования дома жителям предложили разместиться в гостинице «Южная».
В результате ЧП также пострадали два автомобиля и фасад двухэтажного торгово-офисного здания, расположенного неподалёку. Помимо этого, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32 в Белгороде.
Обстрел Белгорода
Мощный обстрел областного центра произошёл и 16 октября. Громкие взрывы прозвучали в районе 11:00. Судя по фото, которые тогда прислали читатели «Бел.Ру», в небе остались характерные следы от работы системы ПВО. Всего в небе раздалось 16 взрывов.
Спустя некоторое время стало известно, что в некоторых многоэтажках выбило стекла. А очевидцы публиковали фото обломков ракет.
Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате обстрела областного центра пострадали три человека в одной семье. У двоих мужчин зафиксировали осколочные ранения. Их направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте. Также после обстрела были незначительные повреждения домов, заборов и машин.
Как сообщил тогда уже бывший градоначальник Антон Иванов, незначительно были повреждены четыре автомобиля, в семи квартирах многоэтажек выбиты или треснули стёкла, а также были мелкие повреждения заборов, кровли в 16 частных домах.
Атака на Шебекино
Вечером 15 ноября жители Шебекинского городского округа стали сообщать о громких звуках и прилётах. Появилась информация о повреждении киоска «Хрусталь Белогорья».
На своих страницах в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что больше всего от снарядов пострадал двухэтажный жилой дом, на первом этаже которого находится аптека. Кроме того, здание находится в 50 метрах от школы, а стратегически важных объектов рядом нет. Снаряды повредили газовую трубу.
При обстреле погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. Ещё троих доставили в больницу. У 35-летнего мужчины зафиксировали осколочные ранения рук и ног, а у 37-летней женщины - рваные раны бедра и пальцев ног.
Также в больницу доставили белгородку 80 лет с проникающими ранениями грудной клетки, но спасти её не удалось. Региональный министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил о её смерти.
Пострадало Шебекино и 22 октября. После взрывов в центре города 12 жителей получили ранения. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, состояние четверых из них оценивали как тяжёлое. Спустя время стало известно, что от полученных ранений до приезда скорой помощи 14-летний мальчик и мужчина скончались.
Лиза из Шебекино
За судьбой 15-летней Лизы из Шебекино внимательно следила вся страна. Девушка пострадала 17 ноября, когда город обстреливали из «Града». Снаряд упал к подростку домой. Пострадавшая находилась в тяжёлом состоянии.
Девушку перевезли на лечение в столицу. 22 ноября её перевели из реанимации в обычную палату.
Как позже рассказала Лиза, в день происшествия она ждала друзей. После обстрела от её комнаты почти ничего не осталось. Девушка оказалась под рухнувшими перекрытиями и звала на помощь. Как рассказал её лечащий врач, один из осколков попал в область шейного отдела позвоночника. Ещё немного — и девушка осталась бы парализована.
Теракт на полигоне в Солоти
15 октября на военном белгородском полигоне произошёл теракт. Террористы обстреляли личный состав подразделения воинской части в ходе занятий с добровольцами. Как сообщили в Министерстве обороны, преступление совершили двое граждан одной из стран СНГ (Таджикистана). Ранее они заключили контракт в Москве. В военную часть в селе Солоти Валуйского горокруга прибыли 11 октября.
В результате теракта 11 человек погибли, 15 пострадали. Двух стрелявших убили на месте. Ответственность за происшествие на себя взяло радикальное движение «Атеш».
По факту случившегося возбудили уголовное дело о массовом убийстве.
Также сообщалось, что среди погибших большинство были добровольцами из Брянской области, губернатор Александр Богомаз сообщил, что мобилизованных жителей региона среди погибших не было. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тоже заявил, что на полигоне белгородцы не пострадали.
Погибшие
По состоянию на 18 ноября с начала спецоперации на территории Белгородской области в результате обстрелов пострадали 69 человек. Скончались 18.
3 июля жители областного центра проснулись от залпов системы ПВО в 3:05. Сразу после в небе над Белгородом раздался взрыв. Через несколько секунд ракета взорвалась среди частных домов на улице Маяковского.
Первоначально появилось сообщение, что пожар произошёл лишь в одном доме — № 23. Но после оказалось, что разрушения получили соседние дома и флигель, который полностью был уничтожен.
Во флигеле было три человека – семья из Харькова, которая переехала в Белгород после начала боевых действий на Украине. Они все погибли.
Спустя время глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела выросло до четырёх. Ещё четверых, среди которых был 10-летний мальчик, отправили в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Всего в результате обстрела в Белгороде, по информации на 4 июля, повреждения получили 424 квартиры и 65 частных домов. Позже, после проверок, это число ещё выросло.
На пустыре, который образовался после сноса разрушенных обстрелом домов, построят детский сад с бассейном и зимним садом.