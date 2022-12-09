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Обстрел, суд над Фуглаевым и уход Давыдова обсуждали белгородцы 9 декабря

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
ВСУ обстреляли хутор Панков под Шебекино, в ФСБ рассказали, как Фуглаев похитил бюджетные деньги, а Николай Давыдов перестал руководить Борисовским районом.

Обстрел хутора

9 декабря ВСУ атаковали хутор Панков в Шебекинском горокруге. О последствиях обстрела рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Повредило один дом. Люди не пострадали.

В доме снарядом пробило крышу. Осколки повредили хозяйственные постройки на придомовой территории. На месте происшествия работали оперативные службы.

Пробита крыша дома: Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ в приграничье
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Похищение денег из бюджета

В ФСБ рассказали, как бывший депутат горсовета Белгорода похитил 145 млн рублей из бюджета. В составе преступной группы Сергей Фуглаев проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые принадлежат его семье.

В августе экс-депутату вынесли приговор. Судебное заседание проходило в Подмосковье. Прошение рассмотреть дело в белгородском суде отклонили. Фуглаева приговорили к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима.

В ФСБ рассказали, как Сергей Фуглаев похитил 145 млн рублей из бюджета
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Уход Давыдова

Николай Давыдов, руководивший Борисовским районом почти 20 лет, решил покинуть пост. Его временно заменит первый заместитель Владимир Переверзев. Имя нового руководителя станет известно 10 февраля.

Давыдов решил уйти по собственному желанию. Его решение уже поддержали местные депутаты.

Николай Давыдов покинул пост главы Борисовкого района
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