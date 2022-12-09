«Новые известия» опубликовали список лучших политтехнологов 2022 года

Редакция «Новых известий» назвала тех, кто попал в ее собственный рейтинг лучших политтехнологов РФ. Для этого они были разбиты на шесть категорий. Рейтинг составлялся с учетом мнения экспертов — участников и заказчиков в сфере политического консультирования.

Как сообщает newizv.ru, во время исследования, которое проводилось с 15 ноября по 7 декабря методом очного и заочного анкетирования, было составлено 226 анкет. Но 14 из них не прошли верификацию. Поэтому для окончательного анализа были отобраны 212 анкет. Респондентам предстояло назвать фамилии политехнологов, которые являются лучшими в РФ в своем направлении. Так определился топ специалистов — федеральных и административных политтехнологов, вице-губернаторов, отвечающих в своих регионах за политику, джиарщиков, заказывавших такие услуги, экспертов, консультирующих политические партии, и публичных экспертов — комментаторов внутренней политики. Так, тройка лучших федеральных политтехнологов представлена Григорием Казанковым из РАПК, Евгением Минченко из РАСО и «Минченко консалтинг», Фирдусом Алиевым из Экспертного института социальных исследований. Лучшими партийными политтехнологами признаны Сергей Перминов и Александр Сидякин, представлявшие ЕР, и Дмитрий Гусев из СРЗП. Лучше других смогли использовать в своей работе политические технологии такие известные российские администраторы, как Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин. Лучшими вице-губернаторами, которые отвечают в российских субъектах за политику, названы севастополец Сергей Толмачев, Ольга Медведева из Белгородской области и красноярец Сергея Пономаренко. Тройка лучших джиарщиков представлена Андреем Полосиным из «Росатома», Андреем Грачевым из «Норникеля», Михаилом Леонтьевым из «Роснефти». А лучшими публичными экспертами — комментаторами внутренней политики респонденты посчитали Виктора Потуремского из ИНСОМАР, Алексея Чеснакова из ЦПКР и Валерия Федорова из ВЦИОМ.