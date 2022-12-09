Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Новые известия» опубликовали список лучших политтехнологов 2022 года

Сегодня, 08:31
Фото: pxhere.com
Редакция «Новых известий» назвала тех, кто попал в ее собственный рейтинг лучших политтехнологов РФ. Для этого они были разбиты на шесть категорий. Рейтинг составлялся с учетом мнения экспертов — участников и заказчиков в сфере политического консультирования.

Как сообщает newizv.ru, во время исследования, которое проводилось с 15 ноября по 7 декабря методом очного и заочного анкетирования, было составлено 226 анкет. Но 14 из них не прошли верификацию. Поэтому для окончательного анализа были отобраны 212 анкет.

Респондентам предстояло назвать фамилии политехнологов, которые являются лучшими в РФ в своем направлении.

Так определился топ специалистов — федеральных и административных политтехнологов, вице-губернаторов, отвечающих в своих регионах за политику, джиарщиков, заказывавших такие услуги, экспертов, консультирующих политические партии, и публичных экспертов — комментаторов внутренней политики.

Так, тройка лучших федеральных политтехнологов представлена Григорием Казанковым из РАПК, Евгением Минченко из РАСО и «Минченко консалтинг», Фирдусом Алиевым из Экспертного института социальных исследований.

Лучшими партийными политтехнологами признаны Сергей Перминов и Александр Сидякин, представлявшие ЕР, и Дмитрий Гусев из СРЗП.

Лучше других смогли использовать в своей работе политические технологии такие известные российские администраторы, как Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин.

Лучшими вице-губернаторами, которые отвечают в российских субъектах за политику, названы севастополец Сергей Толмачев, Ольга Медведева из Белгородской области и красноярец Сергея Пономаренко.

Тройка лучших джиарщиков представлена Андреем Полосиным из «Росатома», Андреем Грачевым из «Норникеля», Михаилом Леонтьевым из «Роснефти».

А лучшими публичными экспертами — комментаторами внутренней политики респонденты посчитали Виктора Потуремского из ИНСОМАР, Алексея Чеснакова из ЦПКР и Валерия Федорова из ВЦИОМ.

Подпишитесь
В ФСБ рассказали, как Сергей Фуглаев похитил 145 млн рублей из бюджета
Сегодня, 07:41
Гладкову пожаловались, что мобилизованным из Орла в Белгородской области негде спать
Сегодня, 09:26
Стало известно о новых погибших в ходе СВО белгородцах
Сегодня, 09:11
ООО «Экомир ЖБК-1» признали лучшей управляющей компанией Белгородской области
Сегодня, 11:51
У белгородского губернатора Гладкова появился референт из Хабаровского края
Сегодня, 07:29
Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать
Сегодня, 11:16