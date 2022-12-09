«Новые известия» опубликовали список лучших политтехнологов 2022 года

Как сообщает newizv.ru, во время исследования, которое проводилось с 15 ноября по 7 декабря методом очного и заочного анкетирования, было составлено 226 анкет. Но 14 из них не прошли верификацию. Поэтому для окончательного анализа были отобраны 212 анкет.
Респондентам предстояло назвать фамилии политехнологов, которые являются лучшими в РФ в своем направлении.
Так определился топ специалистов — федеральных и административных политтехнологов, вице-губернаторов, отвечающих в своих регионах за политику, джиарщиков, заказывавших такие услуги, экспертов, консультирующих политические партии, и публичных экспертов — комментаторов внутренней политики.
Так, тройка лучших федеральных политтехнологов представлена Григорием Казанковым из РАПК, Евгением Минченко из РАСО и «Минченко консалтинг», Фирдусом Алиевым из Экспертного института социальных исследований.
Лучшими партийными политтехнологами признаны Сергей Перминов и Александр Сидякин, представлявшие ЕР, и Дмитрий Гусев из СРЗП.
Лучше других смогли использовать в своей работе политические технологии такие известные российские администраторы, как Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин.
Лучшими вице-губернаторами, которые отвечают в российских субъектах за политику, названы севастополец Сергей Толмачев, Ольга Медведева из Белгородской области и красноярец Сергея Пономаренко.
Тройка лучших джиарщиков представлена Андреем Полосиным из «Росатома», Андреем Грачевым из «Норникеля», Михаилом Леонтьевым из «Роснефти».
А лучшими публичными экспертами — комментаторами внутренней политики респонденты посчитали Виктора Потуремского из ИНСОМАР, Алексея Чеснакова из ЦПКР и Валерия Федорова из ВЦИОМ.