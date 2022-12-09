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На утренниках белгородским детям раздадут 150 тысяч новогодних подарков

Сегодня, 07:55
Фото: 1MI

Дети в Белгородской области начнут получать новогодние подарки с 20 декабря

Праздничные мероприятия стартуют с 20 декабря. В приграничных районах утренники будут проводить в особом формате.

В Белгородской области детям раздадут порядка 150 тыс. новогодних подарков. Их дошкольники и учащиеся получат на утренниках, которые начнут проводить с 20 декабря.

В приграничных районах, Белгороде и Яковлевском горокруге мероприятия не будут массовыми в связи с текущей обстановкой. В планах — проводить утренники классом или группой.

Как рассказал первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, для учащихся начальных классов готовят 73 тыс. подарков, а для дошколят — 77 тыс. Для школьников презенты приобрели за счёт областного бюджета, для детсадов — за счёт муниципалитетов.

Подарки уже закуплены. Вес каждого из них составил почти 2 кг. Закупали конфеты не у белгородских производителей.

В белгородском минобре объяснили порядок вручения новогодних подарков детям
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#Наталья Корявых#Общество#Новый год#Белгородская область#Белгород#Андрей Мухартов#Дети#Начальная школа#Детсады#Подарки
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