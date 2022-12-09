На утренниках белгородским детям раздадут 150 тысяч новогодних подарков

Как рассказал первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, для учащихся начальных классов готовят 73 тыс. подарков, а для дошколят — 77 тыс. Для школьников презенты приобрели за счёт областного бюджета, для детсадов — за счёт муниципалитетов.