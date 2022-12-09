На утренниках белгородским детям раздадут 150 тысяч новогодних подарков

В Белгородской области детям раздадут порядка 150 тыс. новогодних подарков. Их дошкольники и учащиеся получат на утренниках, которые начнут проводить с 20 декабря.
В приграничных районах, Белгороде и Яковлевском горокруге мероприятия не будут массовыми в связи с текущей обстановкой. В планах — проводить утренники классом или группой.
Как рассказал первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, для учащихся начальных классов готовят 73 тыс. подарков, а для дошколят — 77 тыс. Для школьников презенты приобрели за счёт областного бюджета, для детсадов — за счёт муниципалитетов.
Подарки уже закуплены. Вес каждого из них составил почти 2 кг. Закупали конфеты не у белгородских производителей.