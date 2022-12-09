Когда в школах и колледжах Белгородской области выдадут продуктовые наборы за декабрь

По словам чиновника, продуктовые наборы для школьников формирует оператор питания. Затем их привозят в школу. Непосредственно в образовательном учреждении определяется график, по которому родители могут получить продукты.
Сухпайки за декабрь будут выдавать одним набором. Это произойдёт до 23 декабря. Объём достаточно большой. За ноябрь сухпайки для школьников додаются. Выданы уже на 90%. Работу планируем завершить в течение пяти рабочих дней. Сразу после этого будут формироваться сухпайки за декабрь.
Андрей Мухартов
Что касается коллеждей, работы по формированию наборов больше, потому что решение было принято 5 декабря.
До 23 декабря полностью закроем все позиции и за ноябрь, и за декабрь как для школьников, так и для колледжей. Мы должны всё раздать, потому учащиеся уходят на каникулы с 26 декабря.
Андрей Мухартов
Напомним, в Белгородской области продукты получат 14 498 студентов, которые находятся на дистанционном обучении. Речь идёт об учащихся 20 техникумов и колледжей региона.