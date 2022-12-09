Скульптуру «Каменотёса» установят в Белгороде до конца года

Согласно документам госзакупки, управление капстроительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который установит скульптурную композицию «Каменотёс» в областном центре.
Максимально на работы из городского бюджета выделят 659 тысяч рублей.
Монумент появится рядом с новой развязкой на Студенческой-Калинина. Подрядчик должен будет перенести светильники, обустроить монолитный постамент, установить ранее демонтированную скульптурную композицию, а также провести озеленение территории.
К работам приступят после заключения контракта. На это у подрядчика будет 10 дней.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 9 декабря.
Напомним, ранее «каменотёса» убрали с кольца в районе авторынка. В администрации Белгорода ИА «Бел.Ру» рассказали, что скульптуру передали на временное хранение в Белгорблагоустройство.