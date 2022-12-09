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Скульптуру «Каменотёса» установят в Белгороде до конца года

Сегодня, 09:51
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
Скульптуру установят рядом с новой развязкой на Студенческой-Калинина. Максимально на работы направят 659 тысяч рублей. Подрядчика выберут по результатам электронного аукциона.

Согласно документам госзакупки, управление капстроительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который установит скульптурную композицию «Каменотёс» в областном центре.

Максимально на работы из городского бюджета выделят 659 тысяч рублей.

Монумент появится рядом с новой развязкой на Студенческой-Калинина. Подрядчик должен будет перенести светильники, обустроить монолитный постамент, установить ранее демонтированную скульптурную композицию, а также провести озеленение территории.

К работам приступят после заключения контракта. На это у подрядчика будет 10 дней.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 9 декабря.

Напомним, ранее «каменотёса» убрали с кольца в районе авторынка. В администрации Белгорода ИА «Бел.Ру» рассказали, что скульптуру передали на временное хранение в Белгорблагоустройство.

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